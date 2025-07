Calcio, Vado. Nicolò Mai in plancia di comando, i rossoblu presentano il nuovo team manager

Dopo mister Roselli, un altro tassello cardine è stato posto all'interno del mosaico del Vado.

La società rossoblu ha confermato l'ingresso nei quadri dirigenziali di Nicolò Mai.

Il nuovo team manager è già ovviamente al lavoro negli uffici del Chittolina, pronto a ricomporre il tandem insieme al ds Mancuso dopo la comune esperienza nelle fila del Sestri Levante.



L'annuncio:

"È con grande piacere che diamo il benvenuto al nostro nuovo Team Manager, Nicolò Mai.

Un profilo di grande esperienza che porta con sé professionalità e dedizione. Per Nicolò, 4 anni come Team Manager dell'Us Sestri Levante, di cui 2 in Serie C e ora è pronto a iniziare la sua nuova avventura a Vado".