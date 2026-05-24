Calcio | Poule Scudetto. Disfida di Barletta per il Vado, alle 16:00 la semifinale di andata

Mentre la dirigenza del Vado è al lavoro per completare la procedura d’iscrizione — con un cauto ottimismo filtrato nel corso della settimana — la squadra di mister Marco Sesia continua a concentrarsi sul rettangolo verde, inseguendo la qualificazione alla finalissima scudetto.

Il primo atto della semifinale andrà in scena oggi pomeriggio a Barletta, nella cornice dello Stadio Cosimo Puttilli.

Sesia dovrebbe ritrovare Saltarelli e Bondioli come punti di riferimento del reparto arretrato. Nelle ultime uscite, l’impiego adattato di Alluci e Alfiero ha comunque dato risposte positive, contribuendo a mantenere inviolata la porta rossoblù contro la Folgore Caratese. Proprio Alluci non dovrebbe essere del match insieme a Pisanu, per alcune noie muscolari.

Il Barletta si presenta come una formazione di grande solidità tattica, come confermano i numeri raccolti nel girone H: 54 reti segnate in 34 partite e soltanto 20 subite, dato che certifica una compattezza e un equilibrio di altissimo livello.

A dirigere l’incontro sarà Leone della sezione di Avezzano, coadiuvato dagli assistenti Di Marco di Palermo e Monaco di Chieti. Quarto ufficiale Pasqualini di Macerata.

Calcio d’inizio fissato alle ore 16:00.