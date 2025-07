Due anni di storia e una promozione in Seconda Categoria: ripescata l'Alta Val d'Orba

L'Alta Val d'Orba è stata ripescata in Seconda Categoria.

Questa la decisione della Lnd nei confronti della squadra di Urbe, nata nel 2023 arrivata in finale dei playoff del campionato di terza categoria di Genova.

La società del comune savonese, fondata due anni fa dal presidente Sergio Filippi e dal figlio, il direttore sportivo Davide, è composta da molti giovani, principalmente genovesi, vista la vicinanza alla provincia e al comune di Tiglieto.



"L'obiettivo è inglobare ragazzi che abbiano legami con i territori di Urbe e Tiglieto, molti giovani che vivono a Genova infatti continuano a passare le proprie ferie sul territorio - spiega il ds Davide Filippi -

Per quello per comodità abbiamo deciso di fare il campionato di Genova. L'obiettivo non solo è giocare ma anche responsabilizzarsi avendo tanti giovani. Alcuni giocatori sono come fratelli, è una bella soddisfazione".

"Abbiamo cercato di creare una nostra identità e abbiamo avuto una bella crescita, incontrando qualche difficoltà il primo anno come per la ricerca degli sponsor, l'allenatore e creare una struttura della società - prosegue il ds che ha già scelto un nuovo mister e ha formalizzato nuovi acquisti - La prossima stagione cercheremo di migliorarci anche se sarà molto difficile il salto di categoria. Siamo comunque soddisfatti, abbiamo avuto un ottimo seguito e il Comune ci sostiene".

Per autosostenersi nel circolo ricreativo, loro sede, hanno organizzato sabato una muscolata per auto sostenersi.

"Complimentissimi ai nostri ragazzi dell’Alta Val d'Orba per questa promozione in 2^ categoria dopo solo due anni di vita. Un campionato più impegnativo e più importante per il quale formuliamo alla società e alla squadra i migliori auspici. Siamo sicuri che, comunque vada, porteranno sempre in alto il nome e i valori della nostra valle. L’amministrazione comunale di Urbe sarà sempre al loro fianco" hanno detto dal Comune.

Una cavalcata nella stagione 2024-2025 fatta di 85 punti con sole 5 sconfitte in un campionato composto da 20 squadre, 38 partite più i playoff e la coppa.

Poi la ciliegina del ripescaggio.

"Un campionato importante, ce lo siamo meritato" conclude Filippi.