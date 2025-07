Savona, il Comune approva la proroga dell’omologazione per il campo sportivo Ruffinengo

Riomologazione in deroga per il campo sportivo comunale “Ruffinengo” di Corso Svizzera. La decisione di Palazzo Sisto si è resa necessaria per garantire la regolare attività sportiva nella stagione 2025/2026, in attesa del completo rifacimento del manto erboso sintetico.

Il campo Ruffinengo, infatti, era già stato autorizzato in deroga dalla Lega Nazionale Dilettanti per le due ultime stagioni sportive , per la scadenza del precedente certificato di riomologazione emesso nell’agosto 2021 e valido fino alla fine della stagione 2022/2023.

Nel frattempo, il Comune ha avviato l’iter per ottenere un finanziamento regionale destinato al rifacimento completo del manto erboso, previsto nel Piano delle Opere Pubbliche 2023/2025 con un investimento stimato di 460.000 euro. La Regione Liguria ha comunicato che la richiesta di contributo è in fase di valutazione preliminare.