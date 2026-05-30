Calcio | Prima Categoria. Il titolo regionale va al Lavagna 2-0, vittoria ai rigori sull'Olimpic

Partita intensa e ricca di colpi di scena tra Olimpic e Lavagna 2.0, valida per la finale regionale del campionato di Prima Categoria

Nel primo tempo il match è equilibrato ma con episodi continui. L’Olimpic passa in vantaggio al 15’ con Larosa, bravo a finalizzare un assist preciso di Gjoka. Il Lavagna reagisce e costruisce diverse occasioni, fino al pareggio al 36’ con Sala, che conclude dal limite su assist di Cesaretti. Nel finale di frazione arriva anche il sorpasso ospite: al 45’ Demartini insacca da pochi passi sugli sviluppi di una punizione, fissando l' 1-2 all’intervallo.

Nella ripresa l’Olimpic cresce e trova il pareggio al 70’ ancora con Larosa, autore di una conclusione vincente. Il finale è vibrante: occasioni da entrambe le parti, doppio legno per l’Olimpic con Larosa e Gjoka, espulsioni e partita che si chiude sul 2-2 dopo un’occasione clamorosa per Gjoka nei minuti di recupero.

Nei tempi supplementari il ritmo resta alto nonostante la stanchezza e le espulsioni che riducono l’Olimpic prima in 10 e poi in 9 uomini. Il Lavagna colpisce una traversa con Sala, mentre Secondelli tiene in vita i padroni di casa con interventi decisivi su Cesaretti e Paoletti. Nonostante le occasioni, il risultato non cambia.

Dagli undici metri il Lavagna è glaciale con tre reti realizzate, mentre i rossoverdi di Berogno non sono mai riusciti ad andare a segno.