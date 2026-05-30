Calcio | Coppa delle Alpi - Memorial Sonno, parte in salita il percorso della Liguria

Si è alzato il sipario sulla 1ª Coppa delle Alpi "Memorial Sonno", manifestazione che vede protagoniste le rappresentative regionali Under 14 sui campi del Ponente Ligure

Equilibrio assoluto nel Girone A: entrambe le sfide si sono concluse sul risultato di 1-1: Trento e Sardegna hanno diviso la posta così come Lombardia e Bolzano. La classifica del raggruppamento resta quindi completamente aperta, con tutte e quattro le selezioni appaiate a quota un punto.

Più delineata, invece, la situazione nel Girone B, dove Friuli Venezia Giulia e Veneto hanno iniziato il torneo con una vittoria. I friulani hanno firmato il successo più netto della giornata, superando la Liguria per 4-1 e conquistando così la vetta del girone grazie alla migliore differenza reti. Buona anche la partenza del Veneto, che ha avuto la meglio sul Piemonte Valle d'Aosta con il minimo scarto, imponendosi per 1-0.

Dopo la prima giornata, il Friuli Venezia Giulia guida dunque il Girone B con tre punti e un saldo positivo di tre reti, seguito dal Veneto a quota tre. Piemonte Valle d'Aosta e Liguria restano invece ferme a zero punti e saranno chiamate a una pronta reazione nei prossimi incontri per mantenere vive le speranze di qualificazione.



Sabato 30 maggio

Sardegna-Lombardia, Loano, ore 17

Bolzano-Trento, Pietra Ligure, ore 17

Piemonte Valle d’Aosta-Friuli Venezia Giulia, Ceriale, ore 17

Liguria-Veneto, Andora, ore 17