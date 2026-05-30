Calciomercato | Ceriale, si parte con cinque conferme: avanti con Beluffi, Renda, Buonocore, Taku e Shpuza

La nota biancoblu:

Il Ceriale Progetto Calcio è lieto di iniziare a ufficializzare le prime riconferme in vista della prossima annata sportiva, per la quale lo staff sta lavorando alacremente in queste prime settimane di off season.

Il primo elemento riconfermato è Gabriele Beluffi. Freccia del reparto offensivo di Mister Mambrin, “Belu” è ormai alla sua quarta stagione in maglia biancoblù e si è perfettamente calato all’interno del nostro ambiente. Uno stato di forma confermato sul campo, dove nella scorsa stagione ha totalizzato 11 reti e 8 assist.

Sempre in attacco, il Club comunica la permanenza a Ceriale di Leonardo Renda. Il percorso di “Leo” è stato in costante crescita, portandolo a segnare ben 12 gol e a posizionarsi tra i giocatori chiave per la salvezza della stagione appena conclusa.

A centrocampo, invece, c’è Alessandro Buonocore. Qualità tecniche da sempre indiscusse: Buonocore è sicuramente tra i centrocampisti più forti del comprensorio. La sua cerialesità è un punto in più che gli ha permesso di diventare uno dei leader dello spogliatoio.

In difesa ecco Stiven Taku, arrivato nella scorsa sessione di mercato invernale e capace di dare un importantissimo contributo per il raggiungimento del risultato finale. Una forte leadership, in campo e fuori, che continuerà a essere a disposizione del gruppo allenato da Mister Marco Mambrin.

L’ultimo, ma non per importanza, è Luca Shpuza. Terzino, esterno a tutto campo, centrocampista: insomma, un esempio di duttilità e sacrificio, dotato di ottime qualità atletiche.

Prossimamente verrà comunicato il secondo blocco di calciatori confermati. Nel frattempo, la Società augura una buona stagione a Gabriele, Leonardo, Alessandro, Stiven e Luca.