Calcio | Juniores. Il Legino a Sesto Fiorentino, alle 16:00 la semifinale di andata per il titolo nazionale

Sveglia di buon mattino per il Legino. Dopo aver conquistato il titolo regionale e superato brillantemente i turni precedenti della fase nazionale, la formazione Juniores si prepara ora ad affrontare uno degli ostacoli più impegnativi della stagione: la doppia semifinale contro la Sestese.
Il primo atto andrà in scena questo pomeriggio alle ore 16 sul terreno di gioco di Sesto Fiorentino, dove i verdeblu saranno chiamati a misurarsi con i campioni in carica.
Per il Legino si tratta invece di un traguardo storico. Entrare tra le migliori quattro squadre d'Italia rappresenta già un risultato di assoluto prestigio, ma il gruppo savonese non sembra intenzionato ad accontentarsi.
Sul fronte formazione mister Penna potrà contare nuovamente su Angeli e Barbera, mentre Palattella dovrà scontare ancora i postumi dell'infortunio alla caviglia.
La gara odierno sarà fondamentale nella dinamica della qualificazione, seppur tutto sarà in gioco sabato prossimo, nella gara di ritorno in calendario a Quiliano.