Calcio | Ufficiale: colpo Giusvalla, arriva il ds Giuseppe Graziano



La nota gialloazzurra:

Il Giusvalla FC comunica con piacere che Giuseppe Graziano (con l'esperienza vincente negli ultimi due anni all'US Priamar Liguria con il raggiungimento della finale playoff al primo anno e la vittoria dei playoff in questo campionato) assumerà l’incarico di Direttore Sportivo a partire dalla stagione 2026/27.

La scelta rientra nella volontà della società di dare continuità al progetto tecnico e di rafforzare l’organico in vista del prossimo campionato di Seconda Categoria.

A Giuseppe Graziano è affidato il compito di costruire una rosa competitiva, valorizzando il lavoro svolto nella scorsa stagione. L’obiettivo è creare un mix equilibrato tra il nucleo di giocatori che ha tenuto duro e dato prova di attaccamento alla maglia nei momenti più difficili dell’anno appena concluso, e l’inserimento di nuovi profili in grado di garantire un salto di qualità.

Ambizione e programmazione sono le linee guida del nuovo percorso: alzare il livello di competitività della squadra, mantenendo saldi i valori di impegno, correttezza e appartenenza che contraddistinguono il Giusvalla FC.



"Siamo convinti - dichiara il presidente Dario Biato - di aver fatto la scelta giusta affidando la direzione sportiva a Giuseppe Graziano. Con lui vogliamo dare un segnale chiaro: il Giusvalla FC vuole crescere e competere. Sono certo che la prossima stagione sarà ricca di soddisfazioni per tutta la nostra comunità."

La società accoglie Giuseppe Graziano ed il suo collaboratore Giovanni Spotorno con fiducia e augura loro buon lavoro, certa che con la loro esperienza e visione sapranno contribuire a rendere il Giusvalla FC sempre più ambizioso e radicato nel territorio.