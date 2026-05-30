Calcio | Il Vado non si ferma più! Vita e Pisanu ribaltano il Barletta, i rossoblu volano in finale scudetto

VADO - BARLETTA 2-0 (40' Vita, 54' Pisanu)

FINISCE QUI! IL VADO E' IN FINALE SCUDETTO! BARLETTA RIBALTATO DAI GOL DI VITA E PISANU! AL "CHITTOLINA" FINISCE 2-0 PER LA SQUADRA DI SESIA

93' velenoso tiro cross di Franco che costringe Bellocci alla deviazione in angolo, sugli sviluppi del quale la formazione di Paci non riesce a rendersi pericolosa. Rimessa dal fondo per il Vado

92' azione prolungata del Barletta spezzata dal recupero di Gulinelli con la rimessa laterale conquistata da Vita, ancora tre giri di lancetta

90' cinque minuti di recupero

89' ultimo cambio nel Vado, Sacco rileva De Rinaldis

88' si accendono gli animi in campo, finale convulso con il Barletta a caccia della rete che porterebbe la sfida ai rigori

87' ammonito Bussaglia per aver allontanato il pallone, direzione di gara cervellotica quest'oggi al "Chittolina"

85' si rivede Bussaglia nel Vado, esce Abonckelet

83' BELLOCCI E' INSUPERABILE! Altra risposta da campione sul diagonale di Alma, sulla ripartenza rossoblu viene fischiato un fuorigioco assurdo a Vita, prestazione da 4 per il primo assistente D'Orto di Busto Arsizio

81' Laringe dai ventidue metri, Bellocci in presa bassa fa suo il pallone. Sarà un finale di sofferenza per i rossoblu, con l'uomo in meno dopo il rosso a Saltarelli

80' VADO IN DIECI UOMINI! Secondo giallo per Saltarelli, punito dal direttore di gara per un gesto di stizza dopo un fallo fischiato ai suoi danni

77' centimetri e fisicità in mezzo al campo per Sesia, Gulinelli rileva Pisanu

76' che occasione sciupata da Arras! Scavino delizioso di Rosa a liberare il compagno a tu per tu con Fernandes, ma l'attaccante sardo perde clamorosamente l'attimo per calciare favorendo l'intervento risolutivo della difesa pugliese

73' De Rinaldis apre a destra per Vita, ma l'azione viene fermata dal primo assistente che alza la bandierina segnalando il fuorigioco dell'attaccante rossoblu, questione di centimetri...

70' occasione Barletta! Rigore in movimento di Malcore, che calcia col destro verso l'angolino trovando ancora una volta la risposta di Bellocci, autore dell'ennesima prova superlativa di questa stagione. Quarta parata decisiva della gara per il numero uno di casa

68' traversone di Piarulli per la testa del solito Da Silva, non c'è precisione nello stacco aereo del centravanti biancorosso

67' terzo e quarto cambio nel Barletta: spazio a Di Cuonzo e Malcore, escono Lattanzio e Malagnino

66' ci riprova Pisanu da fuori area, esito negativo in questa occasione. Nel frattempo Sesia inserisce Arras e Lupinacci, escono Raffini e P. Lazzarini

63' Laringe e Bonin per Cancelli e Bizzotto, primi cambi in casa Barletta

61' Vita vince di forza il duello in area con il diretto avversario, colpo di tacco a liberare Raffini anticipato però al momento del tiro, commette anche fallo il centravanti di casa

56' reazione immediata del Barletta, diagonale di Alma che sfiora il palo alla destra di Bellocci, si accende la partita al "Chittolina"

54' PISANU! IL RADDOPPIO DEL VADO! GOL CAPOLAVORO DEL REGISTA ROSSOBLU! Destro dalla lunga distanza che si infila sotto la traversa, nulla da fare per Fernandes! 2-0 per la squadra di Sesia, che in questo momento sarebbe qualificata alla finale scudetto

53' ancora Vado, Pisanu se ne va per vie centrali, apertura a destra per P. Lazzarini che crossa di prima in area, anticipato Vita sul secondo palo. Angolo per i rossoblu

52' Rosa verticalizza per De Rinaldis che sbaglia poi il suggerimento su Vita, pallone lungo che Fernandes raccoglie senza problemi

50' ci prova ancora il Barletta col sinistro del solito Alma, deviazione decisiva di Saltarelli che concede corner ai pugliesi

48' Ragone finisce sul taccuino degli ammoniti, evidente entrata in ritardo su Abonckelet che aveva già scaricato il pallone

47' destro di Da Silva dalla lunghissima distanza, pallone che sorvola la traversa. Ricordiamo che in caso di risultato complessivo di parità tra andata e ritorno, si andrà subito ai rigori

46' si ricomincia, nessun cambio durante l'intervallo

SECONDO TEMPO

FINISCE IL PRIMO TEMPO AL "CHITTOLINA". 1-0 PER IL VADO SUL BARLETTA, DECIDE LA RETE DI VITA AL 40', TRA POCO IL RACCONTO DELLA RIPRESA

43' angolo a favore del Barletta battuto da Franco, allontana di testa Rosa. Sulla prosecuzione dell'azione guadagna un altro tiro dalla bandierina la formazione di Paci

40' DIEGO VITA! IL VADO E' IN VANTAGGIO! Ripartenza fulminea dei rossoblu! De Rinaldis premia la sovrapposizione di Saltarelli che di prima serve Vita bravo a inserirsi per vie centrali, rasoterra mancino vincente deviato solamente con la punta dei guantoni da Fernandes

37' recupero alto di Abonckelet che serve in area Raffini, contrastato al momento del tiro da un difensore avversario, il direttore di gara fa ampi cenni di proseguire, qualche dubbio resta...

35' azione avvolgente dei padroni di casa, Pisanu forza però l'apertura a destra a cercare P. Lazzarini, sfera direttamente sul fondo

33' contropiede sciupato malamente dal Vado! De Rinaldis fa correre a destra Raffini, che perde l'attimo per servire al centro Vita con i tempi giusti, sfera direttamente tra le braccia di Fernandes

31' altra chance per i pugliesi: Cancelli si libera a destra, pallone in mezzo per Lattanzio che manca la deviazione da due passi spedendo a lato, mani tra i capelli per il numero undici biancorosso

29' Da Silva ci riprova dal limite, conclusione centrale che non impensierisce Bellocci, ai punti più Barletta che Vado in questa prima mezz'ora di gioco

25' ANCORA BELLOCCI! Malagnino sgasa a sinistra superando P. Lazzarini, traversone basso per Lattanzio che gira di prima verso lo specchio, reattivo ancora una volta il portiere di casa che si distende con notevole rapidità negando l'1-0 ai pugliesi

23' dialogano a sinistra Rosa e Vita, si stringono però le maglie verdi del Barletta fermando l'iniziativa di un Vado fin qui poco incisivo

20' sta crescendo la formazione pugliese, conclusione da fuori di Alma che si perde a lato, ma la formazione di Paci inizia a manovrare con maggior qualità nella metà campo avversaria

16' battuta in mezzo di Franco, stacco perentorio di Da Silva e risposta super di Bellocci, che in tuffo respinge l'incornata del centravanti biancorosso

15' fallo tattico di Saltarelli su Alma, ammonito il difensore rossoblu. Punizione dalla trequarti a favore del Barletta

13' Lattanzio ci prova dalla distanza senza fortuna, Bellocci accompagna con lo sguardo il pallone uscire oltre la linea di fondo

11' Sesia richiama De Rinaldis, che deve rimanere dentro il campo senza allargarsi troppo a sinistra

7' la risposta del Barletta affidata al diagonale di Lattanzio (dubbia però la posizione di partenza), Bellocci respinge a mani unite

5' che spunto a destra del giovane P. Lazzarini! L'esterno classe '08 se ne va in velocità in mezzo a tre avversari presantosi al limite dell'area, sinistro piazzato a cercare il palo più lontano, sfera a lato di un soffio. Buon avvio del Vado

3' apertura di De Rinaldis a premiare l'inserimento di Abonckelet, il secondo assistente segnala una posizione di fuorigioco molto dubbia fermando l'iniziativa vadese

1' via alla semifinale di ritorno! Vado in tenuta bianca, maglia verde e pantaloncini neri per il Barletta. Circa 200 i tifosi giunti dalla Puglia per sostenere la squadra di Paci. Ricordiamo che si parte dal 2-1 della gara d'andata a favore del Barletta

PRIMO TEMPO

Formazioni:

VADO: Bellocci; M. Lazzarini, Bondioli, Saltarelli; P. Lazzarini, Abonckelet, Pisanu, De Rinaldis, Rosa; Vita, Raffini. A disposizione : Gattuso, Arras, Bussaglia, Gulinelli, Boldarin, Lupinacci, Cecchinato, Sacco, Stampi. Allenatore : Sesia

BARLETTA: Fernandes; Bizzotto, Manetta, Cancelli, Alma, Lattanzio, Ragone, Franco, Da Silva, Malagnino, Piarulli. A disposizione : Caputo, Basso, Laringe, Malcore, Bonin, Fino, Dicuonzo, Martano, Coccia. Allenatore : Paci

Arbitro: Decimo di Napoli

Assistenti: D'Orto di Busto Arsizio - Santoriello di Nocera Inferiore

Quarto uomo: Saffioti di Como