Calcio | Savona. Massimilaino Natrella lascia il settore giovanile biancoblu: "Un viaggio meraviglioso durato due anni"

E' una fase di trasformazione quella coinvolgerà il Savona nelle prossime settimane. La prima novità arriva da Massimiliano Natrella, pronto a rinunciare al suo ruolo di Responsabile Tecnico del vivaio biancoblu.



"Si chiude un viaggio meraviglioso durato due anni - ha spiegato Natrella - un percorso intenso che porterò nel cuore.

Sono arrivato quando la nuova Società ha deciso di ripartire con le leve più piccole e c’era letteralmente tutto da ricreare da zero.

Guardando indietro a dove eravamo e a dove siamo oggi, non posso che essere orgoglioso del lavoro straordinario che abbiamo fatto insieme.

Voglio ringraziare sentitamente tutti i Soci per la fiducia che mi è stata concessa in questo triennio, e un ringraziamento davvero speciale va al Direttore Generale Massimo Piperissa, che mi ha voluto fortemente al suo fianco in questa avventura e con cui c'è stata una sintonia totale.

Auguro al Settore Giovanile del Savona un futuro ricco di successi e faccio un grandissimo in bocca al lupo a i miei compagni di viaggio Alessandro Delucis e Andrea Antibo che porteranno avanti questa bellissima realtà che abbiamo costruito giorno dopo giorno.

Ringrazio tutti i Mister che hanno collaborato con me e le famiglie che ci hanno sostenuto e dato fiducia.”