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Calcio | 30 maggio 2026, 13:30

Calcio | Savona. Massimilaino Natrella lascia il settore giovanile biancoblu: "Un viaggio meraviglioso durato due anni"

Calcio | Savona. Massimilaino Natrella lascia il settore giovanile biancoblu: &quot;Un viaggio meraviglioso durato due anni&quot;

E' una fase di  trasformazione quella coinvolgerà il Savona nelle prossime settimane. La prima novità arriva da Massimiliano Natrella, pronto a rinunciare al suo ruolo di Responsabile Tecnico del vivaio biancoblu.


"Si chiude un viaggio meraviglioso durato due anni - ha spiegato Natrella -  un percorso intenso che porterò nel cuore. 
Sono arrivato quando la nuova Società ha deciso di ripartire con le leve più piccole e c’era letteralmente tutto da ricreare da zero. 
Guardando indietro a dove eravamo e a dove siamo oggi, non posso che essere orgoglioso del lavoro straordinario che abbiamo fatto insieme.
Voglio ringraziare sentitamente tutti i Soci per la fiducia che mi è stata concessa in questo triennio, e un ringraziamento davvero speciale va al Direttore Generale Massimo Piperissa, che mi ha voluto fortemente al suo fianco in questa avventura e con cui c'è stata una sintonia totale.
Auguro al Settore Giovanile del Savona un futuro ricco di successi e faccio un grandissimo in bocca al lupo a i miei compagni di viaggio Alessandro Delucis e Andrea Antibo che porteranno avanti questa bellissima realtà che abbiamo costruito giorno dopo giorno. 
Ringrazio tutti i Mister che hanno collaborato con me e le famiglie che ci hanno sostenuto e dato fiducia.”

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