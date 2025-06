Calcio. Obiettivo Serie D e ripescaggi, atto secondo per Rivasamba - Pro Settimo

Si conoscerà nel tardo pomeriggio il nome della squadra che affornterà nella finale playoff interregionale di Eccellenza lo Scanzorosciate.

La forte squadra bergamasca ha regolato 3-1 l'Arcella Padova, confermando i pronostici prepartita.

Un'avversaria di alto livello che o i calafati o piemontesi affronteranno nel prossimo fine settimana.

L'auspicio è che siano proprio i levantini, anche per liberare un posto in più in ottica ripescaggi. Il 2-2 in terra torinese ha confermato le potenzialità orange, di fronte a una squadra d'ottimo rango.

Il match inizierà alle ore 16:00, nel caso il risultato di parità dovesse perdurare fino al 90' saranno disputati i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore.

Livescore attivo su Svsport.it