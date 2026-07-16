Calciomercato | Carrega e Pellegrini, coppia under per il Finale

Il comunicato:

La Società F.B.C. Finale è lieta di dare il benvenuto a Mattia Carrega e Francesco Pellegrini, due giovani volti nuovi che faranno parte della Prima Squadra.

Mattia è un difensore classe 2007 ben strutturato fisicamente ed è cresciuto nel Legino facendo tutta la trafila delle giovanili in verdeblu. Nella passata stagione ha militato nell’Arenzano in Eccellenza totalizzando quindici presenze.

Francesco è invece un 2008 cresciuto nelle formazioni di Città di Savona e Vado, con quest’ultimi ha disputato il campionato Juniores Nazionale negli scorsi mesi.

Benvenuti in giallorossoblu Mattia e Francesco!