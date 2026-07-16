Calciomercato | Celle Varazze: ora è ufficiale, la difesa sarà guidata da Tommaso Scarrone

Il comunicato biancoblu:

Il Celle Varazze F.B.C. è lieto di annunciare l’arrivo di Tommaso Scarrone, difensore centrale classe 1990, proveniente dalla Cairese. Centrale di grande esperienza, nel corso della sua carriera ha vestito anche le maglie di Imperia, Finale e Albenga, distinguendosi per leadership, solidità e affidabilità nel reparto arretrato.

Difensore forte fisicamente, esperto e dotato di grande personalità, arriva in biancoblù per mettere la propria esperienza al servizio della squadra e affrontare con entusiasmo questa nuova sfida.

Benvenuto Tommaso, in bocca al lupo per questa nuova avventura con i colori del Celle Varazze!