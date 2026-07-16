Calciomercato | Virtus Don Bosco, mister Gracchi e quattro colpi per i varazzini

La Virtus Don Bosco riparte da una nuova guida tecnica e dai primi innesti per la stagione 2026/2027. La società gialloblù ha infatti ufficializzato il nuovo allenatore della prima squadra, affidando la panchina a Sergio Gracchi.
Per il tecnico si tratta di una nuova esperienza dopo diversi anni di attività, caratterizzati anche da importanti stagioni alla guida delle formazioni giovanili del Vado F.C.. Gracchi sarà chiamato a guidare il nuovo percorso della Virtus Don Bosco, con l'obiettivo di costruire un gruppo competitivo e in linea con le ambizioni del club.
Confermata anche la struttura dirigenziale: il ruolo di direttore generale resterà affidato a Gianfranco Pusceddu, affiancato da Daniele Zecca, che ha accettato il nuovo incarico all'interno della società.
Congiuntamente alla definizione dello staff, la Virtus Don Bosco ha iniziato a delineare anche la rosa, annunciando i primi quattro nuovi arrivi. Entrano infatti a far parte della famiglia gialloblù Francesco Bruzzone, Lorenzo Crocilla, Giacomo Ferraro e Davide Gaggero.