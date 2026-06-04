Calcio | Eccellenza. Varati gli abbinamenti delle finali playoff. Primo round tra Fezzanese e Lascaris in Liguria

I prossimi 7 e 14 giugno si disputeranno le gare del secondo turno degli spareggi di Eccellenza, step finale per l’assegnazione degli ultimi sette posti in palio per la Serie D 2026/2027.
In base ai risultati delle gare di ritorno del primo turno disputate lo scorso fine settimana, si è svolto questo pomeriggio, presso la sede della LND a Roma, il sorteggio per determinare l’ordine di svolgimento dei match Certosa-Levico Terme, Grassina-Santegidiese e Gladiator-Taranto. Le operazioni si sono svolte alla presenza del segretario generale LND Massimo Ciaccolini e dei componenti della segreteria, del coordinatore nazionale dei commissari di campo LND Catello Buonocore e dei rappresentanti delle società che hanno accolto l'invito di presenziare al sorteggio.
Di seguito il programma completo del secondo turno degli spareggi:
7 GIUGNO 2026, ORE 16.30 - ANDATA
Solbiatese-Soncinese (Stadio "F. Chinetti n. 1" Solbiate Arno, VA)
Fezzanese-Lascaris (Campo "Bruno Ferdeghini" - La Spezia)
Certosa-Levico Terme ("W3 Stadium" - Maccarese, RM)
Grassina-Santegidiese (Comunale "Pazzagli" - Bagno a Ripoli, FI)
Ilvamaddalena-Pietralunghese (Comunale "S. Zichina" Regione Carone, Fraz. Moneta - La Maddalena, OT)
Kamarat-Avola (Campo "Vito di Marco", C.da Salici – Cammarata, AG)
Gladiator-Taranto (Stadio "Augusto Bisceglia" – Aversa, CE)
14 GIUGNO 2026, ORE 16.30 - RITORNO
Soncinese-Solbiatese (Comunale "Campo n. 1" – Soncino, CR)
Lascaris-Fezzanese (Comunale "G. Soffietti B" – Pianezza, TO)
Levico Terme-Certosa (Comunale Viale Lido - Levico Terme, TN)
Santegidiese-Grassina (Comunale Via G. D'Annunzio - Sant'Egidio alla Vibrata, TE)
Pietralunghese-Ilvamaddalena (Comunale "Vincenzo Martinelli" – Pietralunga, PG)
Avola-Kamarat (Campo "Meno Di Pasquale" – Avola, SR)
Taranto-Gladiator (Stadio "Italia" – Massafra, TA)