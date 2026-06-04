Calcio | Eccellenza. Varati gli abbinamenti delle finali playoff. Primo round tra Fezzanese e Lascaris in Liguria

I prossimi 7 e 14 giugno si disputeranno le gare del secondo turno degli spareggi di Eccellenza, step finale per l’assegnazione degli ultimi sette posti in palio per la Serie D 2026/2027.

In base ai risultati delle gare di ritorno del primo turno disputate lo scorso fine settimana, si è svolto questo pomeriggio, presso la sede della LND a Roma, il sorteggio per determinare l’ordine di svolgimento dei match Certosa-Levico Terme, Grassina-Santegidiese e Gladiator-Taranto. Le operazioni si sono svolte alla presenza del segretario generale LND Massimo Ciaccolini e dei componenti della segreteria, del coordinatore nazionale dei commissari di campo LND Catello Buonocore e dei rappresentanti delle società che hanno accolto l'invito di presenziare al sorteggio.

Di seguito il programma completo del secondo turno degli spareggi:





7 GIUGNO 2026, ORE 16.30 - ANDATA

Solbiatese-Soncinese (Stadio "F. Chinetti n. 1" Solbiate Arno, VA)

Fezzanese-Lascaris (Campo "Bruno Ferdeghini" - La Spezia)

Certosa-Levico Terme ("W3 Stadium" - Maccarese, RM)

Grassina-Santegidiese (Comunale "Pazzagli" - Bagno a Ripoli, FI)

Ilvamaddalena-Pietralunghese (Comunale "S. Zichina" Regione Carone, Fraz. Moneta - La Maddalena, OT)

Kamarat-Avola (Campo "Vito di Marco", C.da Salici – Cammarata, AG)

Gladiator-Taranto (Stadio "Augusto Bisceglia" – Aversa, CE)

