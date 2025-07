Imperia Calcio, corsa contro il tempo per la serie D: lunedì summit in Comune

È una vera e propria corsa contro il tempo quella dell’Imperia Calcio, che si gioca la permanenza in Serie D tra problemi burocratici e incertezze economiche. La Covisod ha temporaneamente respinto l’iscrizione al campionato a causa del ritardo di qualche minuto nella presentazione di un documento: si trattava dell’impegno del Comune a prorogare per tutta la stagione 2024/2025 la concessione dello stadio 'Nino Ciccione', in scadenza al 31 dicembre 2024.

Il club neroazzurro ha già presentato ricorso e dovrà pagare una multa di 500 euro. Il verdetto ufficiale è atteso per lunedì 21 luglio, giornata che vedrà anche un vertice in Comune con il sindaco Claudio Scajola, decisivo per capire se quali saranno le condizioni per proseguire in Serie D.

Il resto della documentazione, comprese le liberatorie firmate da calciatori e membri dello staff, è stato giudicato regolare. Ma a pesare ora sono soprattutto le incognite economiche: per affrontare la stagione senza patemi, servirebbero almeno 300mila euro, una cifra che la società sta ancora cercando di coprire.

Nel frattempo, prosegue la diaspora dei giocatori, molti dei quali si stanno accasando in altre squadre, mentre prende forma l’ipotesi di allestire una rosa composta prevalentemente da giovani, in caso di mancata stabilità finanziaria. Si fa largo anche l’idea di separare la gestione della prima squadra e del settore giovanile: l’attuale presidente dimissionario Fabrizio Gramondo dovrebbe concentrarsi sul vivaio, mentre Fabio Ramoino – destinato a prenderne il posto nei prossimi mesi – seguirebbe la prima squadra e la Juniores. Il tempo stringe. Il fine settimana sarà decisivo per tentare di salvare la Serie D. Tutto si deciderà lunedì.