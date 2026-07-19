Calcio | Il Genoa batte il Trento nel primo test estivo, in campo i savonesi Grossi e Gibertini

Il primo test estivo del Genoa si è chiuso con una vittoria per 2-1 sul Trento, allo stadio "Benatti" di Moena, offrendo le prime indicazioni a mister Daniele De Rossi dopo i giorni iniziali di preparazione.

La sfida ha rappresentato anche un'occasione importante per vedere all'opera due giovani talenti savonesi. Jacopo Grossi è stato infatti schierato dal primo minuto, con De Rossi che gli ha affidato il ruolo di mezzala sinistra nel centrocampo completato da Frendrup e Doumbia. Il giovane centrocampista ha disputato l'intera prima frazione, confermando la fiducia dello staff tecnico.

Nel finale è arrivato anche il momento di Matteo Gibertini. Il centrocampista nato a Pietra Ligure ha trovato spazio negli ultimi minuti, andando a presidiare la linea mediana e mettendo così a referto la prima presenza con la prima squadra.

Sul piano del risultato, il Genoa è stato costretto a inseguire dopo il vantaggio di un buon Trento, guidato dall'ex Vado e Savona Luca Tabbiani, a segno con Molina alla mezz'ora. Nella ripresa i rossoblù hanno alzato il ritmo, complice anche la girandola di cambi: Colombo ha firmato l'1-1 trasformando il calcio di rigore conquistato dallo stesso attaccante, mentre Puczka ha completato la rimonta con una punizione che ha sorpreso il portiere trentino, regalando ai liguri il successo nel primo test estivo.

Assente, invece, Joi Nuredini, che sta proseguendo il percorso di recupero dopo l'intervento al ginocchio. Alessandro Debenedetti non fa invece parte del gruppo in ritiro: sul giovane attaccante resta vivo il forte interesse del Cesena.



GENOA: Bijlow; Marcandalli, Otoa, Gecaj; Sabelli, Doumbia, Frendrup, Grossi, Norton-Cuffy; Vitinha, Havel.

A disposizione: Sommariva, Stolz, Martin, Amorim, Baldanzi, Meichtry, Klisys, Vogliacco, Colombo, Puczka, Barbini, Masini, Doucoure, Gibertini, Ellertsson, Marcelo Vaz.

Allenatore: Daniele De Rossi



TRENTO: Barlocco; Fiamozzi, Calzà, Mehic, Maffei; Benedetti, Fossati, Kassama; Ladisa, Molina, Capone.

A disposizione: Goller, Santer, D’Intino, Aucelli, Minutoli, Marchi, Muca, Desiato, Garetto, Genco, Accornero, Castelli, Dalmonte, Fedele, Sartori.

Allenatore: Luca Tabbiani

Arbitro: Cerea di Bergamo