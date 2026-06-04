Tornei Estivi | Quinto Trofeo Città di Albenga, Caffè Noir batte all'esordio i campioni in carica di Interno Uno

E' iniziata con la classica sorpresa la quinta edizione del Trofeo Città di Albenga di Calcio a 7.

Ieri sera i campioni in carica di Interno Uno sono stati sconfitti nella gara d'esordio contro Caffè Noir. I bianconeri hanno sprecato diverse occasioni in avvio di gara, venendo poi puniti in corso d'opera dalle marcature di Shala e Ardissone, premiato come miglior giocatore del match.

Lo stesso riconoscimento è stato assegnato anche a Fabio Maria Rossi, portiere di Just Protein. Non a caso il match valido per il girone A contro I Tagliati si è concluso a reti bianche.

In chiusura di serata successo in rimonta per DRM / Hotel Moresco in rimonta su Fa Fumme / Tipografia Bacchetta. Alla rete di Asteggiante ha risposto Guarrera con una doppietta.

Prima delle gare, sul terreno dell'Annibale Riva è sfilata la formazione Juniores del Pontelungo. I ragazzi granata e l'intero staff sono stati premiati e ringraziati dal presidente Michele Neri per la vittoria dei playoff del campionato interprovinciale.





Girone A Squadra G V N P GF GS PT CAFFE NOIR 1 1 0 0 2 0 3 I TAGLIATI 1 0 1 0 0 0 1 JUST PROTEIN 1 0 1 0 0 0 1 INTERNO UNO 1 0 0 1 0 2 0 Girone D Squadra G V N P GF GS PT DRM/HOTEL MORESCO 1 1 0 0 2 1 3 F.LLI RUKA 0 0 0 0 0 0 0 EUROPEAN DECOR EDIL 0 0 0 0 0 0 0 FA FUMME/TIP.BACCHETTA 1 0 0 1 1 2 0







Il programma di giovedì 4 giugno:

20:30 ST IMPIANTI - M INFISSI

21:30 FERRARA COSTRUZIONI - SPORT ANCASH

22:30 EUROPEAN DECOR EDIL - F.LLI RUKA



