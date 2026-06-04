Tornei Estivi | Quinto Trofeo Città di Albenga, Caffè Noir batte all'esordio i campioni in carica di Interno Uno

E' iniziata con la classica sorpresa la quinta edizione del Trofeo Città di Albenga di Calcio a 7.
Ieri sera i campioni in carica di Interno Uno sono stati sconfitti nella gara d'esordio contro Caffè Noir. I bianconeri hanno sprecato diverse occasioni in avvio di gara, venendo poi puniti in corso d'opera dalle marcature di Shala e Ardissone, premiato come miglior giocatore del match.
Lo stesso riconoscimento è stato assegnato anche a Fabio Maria Rossi, portiere di Just Protein. Non a caso il match valido per il girone A contro I Tagliati si è concluso a reti bianche.
In chiusura di serata successo in rimonta per DRM / Hotel Moresco in rimonta su Fa Fumme / Tipografia Bacchetta. Alla rete di Asteggiante ha risposto Guarrera con una doppietta.
Prima delle gare, sul terreno dell'Annibale Riva è sfilata la formazione Juniores del Pontelungo. I ragazzi granata e l'intero staff sono stati premiati e ringraziati dal presidente Michele Neri per la vittoria dei playoff del campionato interprovinciale.
|Squadra
|G
|V
|N
|P
|GF
|GS
|PT
|CAFFE NOIR
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|3
|I TAGLIATI
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|JUST PROTEIN
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|INTERNO UNO
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|0
|Squadra
|G
|V
|N
|P
|GF
|GS
|PT
|DRM/HOTEL MORESCO
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|3
|F.LLI RUKA
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|EUROPEAN DECOR EDIL
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|FA FUMME/TIP.BACCHETTA
|1
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|1
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|2
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Il programma di giovedì 4 giugno:
20:30 ST IMPIANTI - M INFISSI
21:30 FERRARA COSTRUZIONI - SPORT ANCASH
22:30 EUROPEAN DECOR EDIL - F.LLI RUKA