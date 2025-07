Calcio, Sassello. Confermato mister Musso, ad affiancarlo ci sarà Massimiliano Sanna: "Non è stato difficile dire sì"

Massimiliano Sanna affiancherà Fabio Musso alla guida del Sassello calcio per la prossima stagione calcistica.

Mister Sanna, residente a Sassello, con una lunga esperienza da allenatore di settore giovanile ha trascorso molte stagioni nel Savona e nel Vado.

Dopo alcuni anni, dedicati interamente al lavoro ed alla sua attività commerciale, ha accettato di affiancare Fabio Musso e comporre così la guida tecnica della società sassellese, per quella che sarà la sua prima volta in un campionato di seconda categoria.

"Quando sono sul campo da calcio sto bene ed allenare è la mia passione, mi si è presentata la possibilità di farlo a Sassello..., non è stato difficile dire di si", ha commentato in occasione del "Memorial Andrea Badano", organizzato dall'ASD Sassello in collaborazione con la Libertas.

Il torneo ha visto la partecipazione di oltre settanta ragazzi nati nel 2010 e 2011 che si sono sportivamente affrontati sino a tarda sera. Tra gli altri, ad arbitrare gli incontri, è stata proprio la nuova coppia Musso e Sanna.

Soddisfatto anche il confermato Mister Musso: "Passione e competenza sono la dote che Massimiliano porterà nel nostro spogliatoio la prossima stagione. Ho sempre prediletto il lavoro in team piuttosto che una guida solitaria e sono convinto che riusciremo con questo assetto a dare alla squadra qualcosa di più, facendo un ulteriore passo in avanti. Bello appurare come il percorso e i risultati ottenuti dai ragazzi lo scorso anno abbiano acceso l'interesse e la voglia di partecipare a persone di valore come Massimiliano". Alla premiazione finale del torneo erano presenti anche il vicesindaco Sabrina Vernero ed il delegato allo Sport Martino Zunino