Calcio | Seconda Categoria. Iniziano oggi le finali playoff, Sassello in campo domani sera

Ultimo atto della stagione in Seconda Categoria. Tra oggi e domani andranno in scena le finali regionali dei playoff ripescaggio, gli incontri che definiranno la graduatoria utile per eventuali nuove promozioni vista della prossima annata sportiva.
Ad aprire il programma sarà questo pomeriggio la sfida tra Recreativo e Recco 2019, in campo alle 17:00 sul terreno del San Desiderio di Genova.
Domani alle 17:30, sul campo del San Carlo di Voltri, il Vallecrosia Academy affronterà invece il Colli 2024
L'appuntamento più atteso arriverà però nella serata di domenica. Alle 19:00 il Ferrando Baciccia di Prà ospiterà infatti la sfida tra Sassello e Castelletto, che decreterà il nome della squadra che avrà la precedenza assoluta per i ripescaggi in Prima Categoria.