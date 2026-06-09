Calcio | Pietra Ligure, si separano le strade con il team manager Davide Sancinito

E' durata un anno l'esperienza dirigenziale di Davide Sancinito con i colori del Pietra Ligure.
L'ex regista ha vissuto proprio in biancoceleste il passaggio dal rettangolo verde alla scrivania, venendo nominato nuovo team manager del club subito dopo aver appeso gli scarpini al chiodo.
La separazione è avvenuta in maniera serena e senza attriti, ma per Sancinito il futuro potrebbe riservare presto nuove prospettive.
La volontà di restare nel calcio dilettantistico e di proseguire il proprio percorso nell'ambito manageriale resta infatti intatta, motivo per cui non è da escludere l'arrivo di nuove opportunità già nelle prossime settimane.