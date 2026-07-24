Calcio | Albissole. Mercato chiuso per il ds Andrea Cosentino: "Abbiamo aggiunto qualità a un gruppo vincente"

La notizia dell'arrivo di Andrea Cosentino alla guida della direzione sportiva dell'Albissole è arrivata al termine dell'infinita stagione dei ceramisti, tanto da permettere al nuovo dirigente di vivere fin da subito il clima dei festeggiamenti per una cavalcata indimenticabile.

Il modo migliore per entrare in contatto con l'ambiente della nuova società, senza però dimenticare la grande responsabilità legata all'approdo nel massimo campionato regionale ligure.



Dalle prime uscite e dai festeggiamenti di fine stagione è emerso subito il tuo coinvolgimento. Inserirti nell'ambiente non è stato complicato.

"Sono arrivato in punta di piedi, come era giusto che fosse, perché quando entri in una società che funziona bene e che arriva da un'annata strepitosa come quella passata, la prima cosa da fare è mettersi a disposizione. L'ambiente qui è fantastico e rende tutto più semplice: ci sono persone di valore, oltre che estremamente competenti. Mi hanno coinvolto fin dal primo momento e questo mi ha fatto davvero molto piacere."



Parlando di mercato, dall'esterno la sensazione è che le certezze costruite nella passata stagione non vi abbiano imposto di stravolgere l'organico.

"Sì, l'idea iniziale condivisa con mister Cattardico era proprio questa: mantenere quasi completamente il blocco che aveva vinto lo scorso campionato. E così abbiamo fatto. Favorito ha scelto di intraprendere un percorso diverso, mentre altri ragazzi non sono stati confermati dalla società. Lo sforzo principale è stato quello di trattenere l'ossatura della squadra dello scorso anno, perché parliamo di giocatori importanti che possono tranquillamente affrontare la categoria superiore. Non avrebbe avuto senso smantellare un gruppo vincente. Successivamente abbiamo cercato profili che potessero inserirsi nel modo migliore all'interno di questo gruppo e permetterci di compiere un ulteriore salto di qualità. Penso a Campelli, Robotti e allo stesso Rolandi, che pur essendo un giovane è un giocatore di assoluto valore."



Il mercato è chiuso o c'è ancora qualcosa da sistemare?

"Io non finirei mai - sorride Cosentino - però, di fatto, le nostre operazioni sono arrivate alla conclusione. La squadra è completa, anche dal punto di vista numerico siamo nelle condizioni giuste per iniziare la stagione. Siamo pronti. Ora dobbiamo dare spazio a questo gruppo che è appena nato e metterlo nelle condizioni di lavorare al meglio."



Dal punto di vista personale si tratta di una grande opportunità.

"Per me è un triplo salto. Non ho alle spalle un'esperienza decennale in questo ruolo e l'ultima avventura alla Veloce è durata praticamente un battito di ciglia. Arrivare in una società così importante è sicuramente stimolante, ma comporta anche una grande responsabilità. La sto vivendo molto bene: mi piace quello che faccio, mi piace l'ambiente in cui sono arrivato e mi piacciono le persone che ho intorno. Spero di riuscire a fare bene, ma la cosa più importante è che faccia bene la squadra. Il singolo viene sempre dopo il gruppo. Sono contento, è una sfida davvero stimolante."