Calcio | Savona, la Juniores biancoblu nelle mani di Massimiliano Ghione

Come annunciato durante la conferenza stampa di presentazione, sarà Massimiliano Ghione a guidare la formazione Juniores del Savona.

Ecco la nota di benvenuto deglla società biancoblu, per l'ex mister di Celle e Veloce:

"La società Savona FBC è lieta di comunicare che la guida tecnica della formazione Juniores per la prossima stagione sarà affidata a Mister Massimiliano “Max” Ghione.

Figura esperta, carismatica e di riferimento per il calcio savonese e ligure, Mister Ghione approda in biancoblu con un bagaglio di competenze tattiche e umane di primo livello, con l’obiettivo fondamentale di formare i giovani e prepararli al salto nei “grandi”