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Calcio | 24 luglio 2026, 16:01

Calciomercato | Vado. Calvani completa il parco portieri rossoblu, l'estremo difensore arriva dal Genoa

Calciomercato | Vado. Calvani completa il parco portieri rossoblu, l'estremo difensore arriva dal Genoa

Il comunicato:

Il Vado F. C. 1913 è lieto di annunciare l’arrivo in prestito temporaneo dal Genoa di Simone Calvani, portiere classe 2005 reduce dall’esperienza nel girone B di Serie C con la maglia del Forlì.

Originario di Roma, Simone compie tutta la trafila nel settore giovanile del Genoa, indossando anche la fascia di capitano nella stagione 2023/24 nel campionato Primavera 1.

Nella stagione 2024/25 arriva la prima esperienza in Serie C, con la maglia del Pontedera. Adesso l’arrivo a Vado, dove Simone va a completare il parco portieri insieme a Belloci e Sala.

Benvenuto in rossoblù, Simone!

cs

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