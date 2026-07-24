Calciomercato | Vado. Calvani completa il parco portieri rossoblu, l'estremo difensore arriva dal Genoa

Il comunicato:
Il Vado F. C. 1913 è lieto di annunciare l’arrivo in prestito temporaneo dal Genoa di Simone Calvani, portiere classe 2005 reduce dall’esperienza nel girone B di Serie C con la maglia del Forlì.
Originario di Roma, Simone compie tutta la trafila nel settore giovanile del Genoa, indossando anche la fascia di capitano nella stagione 2023/24 nel campionato Primavera 1.
Nella stagione 2024/25 arriva la prima esperienza in Serie C, con la maglia del Pontedera. Adesso l’arrivo a Vado, dove Simone va a completare il parco portieri insieme a Belloci e Sala.
Benvenuto in rossoblù, Simone!