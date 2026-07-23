Calcio | Serie D, chiusa la fase dei ricorsi: rinuncia il Sangiuliano City, spera il Derthona

Si è chiusa alle ore 14 di oggi, giovedì 23 luglio, la finestra dedicata alla presentazione dei ricorsi relativi alle iscrizioni al campionato di Serie D 2026/2027.

Le società che avevano ricevuto il parere negativo della Co.Vi.So.D. hanno così avuto l'ultima possibilità per integrare la documentazione richiesta e provare a superare le criticità evidenziate dalla Commissione. Ora si apre la fase di valutazione dei fascicoli presentati, con la Commissione di Vigilanza chiamata a esaminare nel dettaglio ogni posizione per verificare la completezza della documentazione e la conformità ai requisiti previsti dai regolamenti federali.

Tra le società che non proseguiranno l'iter figura il Sangiuliano City, che ha alzato bandiera bianca dopo il primo parere negativo espresso dalla Co.Vi.So.D. Il club sudmilanese non ha infatti presentato ricorso entro il termine perentorio delle ore 14 odierne, rinunciando così alla possibilità di integrare la documentazione e contestare il provvedimento. La mancata impugnazione comporta di fatto l'esclusione dal campionato di Serie D 2026/2027 e la perdita della categoria.

Il pronunciamento definitivo della Co.Vi.So.D. è atteso entro martedì 28 luglio. Successivamente il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti recepirà i pareri della Commissione e procederà alla ratifica dell'organico ufficiale della Serie D per la prossima stagione.

Tra il 6 e l'8 agosto dovrebbe invece arrivare l'ufficializzazione dei nove gironi della Serie D 2026/2027, insieme alla definizione dell'eventuale quadro dei ripescaggi.

Per quanto riguarda il girone A spera nella riammissione in quarta serie il Derthona, dopo il buon posizionamento ottenuto in graduatoria.