Calcio | Allerta Meteo, confermate le disposizioni sull'allerta arancione anche nella stagione 2026/27

Le disposizioni introdotte dal Comitato Regionale Ligure della Lega Nazionale Dilettanti in materia di allerta meteo resteranno in vigore anche per la stagione sportiva 2026/2027.
Dopo essere state varate lo scorso febbraio, le norme che hanno modificato il protocollo per la gestione delle gare in caso di maltempo sono state confermate senza variazioni, mantenendo un approccio improntato alla massima tutela.
La principale novità introdotta nella scorsa stagione, e ora nuovamente confermata, riguarda il rinvio automatico delle partite nei territori interessati da allerta arancione o rossa. In entrambi i casi, infatti, tutte le gare programmate nelle aree coinvolte saranno rinviate d'ufficio, senza necessità di ulteriori valutazioni da parte delle società.
La disposizione si estende anche agli incontri il cui calcio d'inizio è fissato entro i 120 minuti precedenti all'entrata in vigore dell'allerta, così da evitare situazioni di potenziale rischio durante gli spostamenti delle squadre.
Resta inoltre confermata un'altra previsione introdotta a febbraio: saranno rinviate d'ufficio anche le partite disputate in zone non interessate dall'allerta qualora una delle due squadre provenga da un territorio soggetto ad allerta arancione o rossa, oppure sia costretta ad attraversare un'area interessata dall'avviso meteorologico per raggiungere l'impianto di gioco.