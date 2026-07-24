Calcio | Il loanese Matteo Gibertini sorprende con il Genoa: "De Rossi mi trasmette serenità, spero di poterlo convincere"

Una delle note più liete del Genoa in questi primi giorni di ritiro porta il nome di Matteo Gibertini. Il giovane centrocampista loanese si sta infatti ritagliando uno spazio importante nell'orbita della Prima Squadra, grazie a un impatto che non è passato inosservato.

Nell'amichevole in famiglia disputata ieri, Gibertini ha offerto una prova convincente, tanto da essere schierato da Daniele De Rossi nel ruolo di mezz'ala sinistra del Genoa B, formazione che si è imposta con il punteggio di 5-2.

La serenità mostrata in campo è emersa anche al termine della partita, quando il centrocampista rossoblù si è presentato ai microfoni con la stessa naturalezza e maturità evidenziate in campo.

«Questa prima esperienza con la prima squadra - ha spiegato Matteo - è sicuramente molto stimolante. Mi sto trovando davvero bene all'interno del gruppo: siamo stati accolti nel migliore dei modi e i compagni ci stanno dando una grande mano in ogni aspetto, dagli allenamenti alle partite, fino ai momenti trascorsi in hotel e fuori dal campo. C'è un bel clima anche nei momenti di svago, quando ci ritroviamo a giocare a ping pong o semplicemente a stare insieme e questo mi rende particolarmente contento.

Con il pallone tra i piedi il mister mi ha sempre lasciato una buona libertà di esprimermi. Allo stesso tempo sto cercando di crescere sempre di più nella fase difensiva. È un lavoro che porto avanti ogni giorno con grande impegno".



I consigli di Daniele De Rossi, soprattutto per la crescita di un giovane centrocampista, possono risultare determinanti.

"Il mister mi trasmette serenità, mi mette nelle condizioni ideali per dare il massimo e dimostrare le mie qualità. Mi sento bene e spero di riuscire a convincerlo, continuando a crescere e a dare un contributo sempre maggiore alla squadra.

L'anno scorso diversi ragazzi della Primavera hanno avuto l'opportunità di esordire con la prima squadra e questo rappresenta uno stimolo enorme per tutti noi. Per chi, come me, ha fatto tutto il percorso nel settore giovanile, questa possibilità è una motivazione in più: attraverso il lavoro quotidiano speriamo di toglierci una grandissima soddisfazione".



Una grande mano nel mettere a loro agio i più giovani sono stati i senatori dello spogliatoio rossoblu.

Voglio ringraziare innanzitutto lo staff - ha chiosato Matteo - che ogni giorno ci aiuta a integrarci nel gruppo, e poi tutti i compagni di squadra. Penso a Vitinha, Sabelli, Vogliaccoe a tutti gli altri: ci hanno accolto benissimo e ci supportano ogni giorno in questo percorso di crescita.»