Calciomercato | Millesimo. Preso il difensore Stefano Roberto Reali

Il comunicato del club giallorosso:

L’Asd Millesimo è lieta di comunicare il nono colpo di mercato per la stagione 2026/2027 di Serie D.

Arriva in giallorosso Stefano Roberto Reali, difensore classe 2003.

Stefano, nonostante la giovane età, vanta già un curriculum di altissimo livello. Cresciuto nei settori giovanili di Milan e Torino, con cui è arrivato fino alla Primavera.

Ha poi collezionato tantissime presenze tra i professionisti: dall’esordio in Serie B con la Virtus Entella e le stagioni in Serie C sempre con la Virtus Entella, Fiorenzuola e Pianese. Nelle ultime stagioni ha vestito le maglie della Pro Palazzolo e della Lavagnese.

Il commento della società: “Siamo felicissimi di avere con noi Stefano per la prossima stagione. È un profilo molto interessante con grande esperienza alle spalle. Benvenuto in giallorosso.”