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Calcio | 24 luglio 2026, 10:10

Calcio | Vado. Sono partiti gli Open Day per l'Academy

Calcio | Vado. Sono partiti gli Open Day per l'Academy

Proseguono con successo l'Open Day della Scuola Calcio Vado FC, giunto alla sua seconda giornata dedicata alle leve 2017/2018/2019/2020/2021.

Sul campo, a guidare la giornata, il responsabile della Scuola Calcio Claudio Vuillermoz, affiancato dai collaboratori di leva Margherita Bosano, Sofia De Gregori, Asia Peluffo, Liviana Bernat, Davide Barbero e Ilaria Simeoni.

Un mese intero, quindi, all'insegna delle porte aperte nel complesso del Chittolina, per far conoscere a tutti i giovani interessati il modus operandi dell'Academy

A raccontare lo spirito dell'iniziativa è la presidentessa, Sabrina Tarabotto, che dichiara:

"Si apre un mese di open day nel nostro stadio principale, perché qui in Academy Vado abbiamo già il metodo Vado FC. In bocca al lupo a tutti i miei ragazzi."

A monitore gli Open Day, ovviamente, anche il direttore tecnico Fabrizio Grossi e il vicepresidente Luca Tarabotto, a testimonianza dell'attenzione che tutta la dirigenza riserva al settore giovanile.

Redazione

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