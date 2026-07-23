Calciomercato | Vado. Kevin Bruno è rossoblu, formalizzato il prestito dal Sassuolo

Via libera dal Sassuolo.

Kevin Bruno è un nuovo giocatore del Vado.

Pochi istanti fa è arrivata la conferma da parte del club neroverde del trasferimento in prestito del giocatore, già aggregrato a Sauze d'Oulx al gruppo guidato da mister Pastorino.



La nota ufficiale:

Il 𝑽𝒂𝒅𝒐 𝑭.𝑪. 𝟏𝟗𝟏𝟑 è lieto di annunciare l’arrivo di 𝑲𝒆𝒗𝒊𝒏 𝑩𝒓𝒖𝒏𝒐, trequartista classe 𝟐𝟎𝟎𝟓 reduce dall’esperienza con il Crotone nel girone C di 𝑺𝒆𝒓𝒊𝒆 𝑪, club con il quale ha collezionato 𝟏𝟑 presenze e 𝒖𝒏 𝒈𝒐𝒍.

Originario di Reggio Emilia, Kevin arriva in 𝒑𝒓𝒆𝒔𝒕𝒊𝒕𝒐 𝒕𝒆𝒎𝒑𝒐𝒓𝒂𝒏𝒆𝒐 dal 𝑺𝒂𝒔𝒔𝒖𝒐𝒍𝒐, club col quale ha fatto tutta la trafila nel settore giovanile, vincendo da protagonista lo 𝑺𝒄𝒖𝒅𝒆𝒕𝒕𝒐 𝑷𝒓𝒊𝒎𝒂𝒗𝒆𝒓𝒂 nella stagione 𝟐𝟎𝟐𝟑/𝟐𝟒 e ottenendo alcune convocazioni in 𝑺𝒆𝒓𝒊𝒆 𝑩 con la prima squadra nella stagione 𝟐𝟎𝟐𝟒/𝟐𝟓.

Trequartista di piede mancino, abile nel dribbling e dotato di buona corsa, può ricoprire anche il ruolo di esterno offensivo. Kevin arriva al Vado con tanta voglia di mettere in mostra le sue qualità e continuare il suo percorso di crescita.