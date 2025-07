Calciomercato. Dalla Serie C col Ravenna al ritorno a casa: Loreto Lo Bosco giocherà nel Bagheria

Si è chiusa una lunghissima parentesi di vita nel nord Italia per Loreto Lo Bosco.

Tranne per la breve esperienza all'Acireale, il centravanti siciliano ha infatti speso le ultime tre decadi alle latitudini settentrionali della nostra penisola, timbrando le reti avversarie con incredibile continuità.

Nel giorno in cui è arrivata l'ufficialità del ripescaggio del Ravenna in Serie C, squadra in cui ha militato Lo Bosco nella scorsa stagione, è stato sancito anche il ritorno nella terra natia: l'ex punta di Vado e Sanremese giocherà infatti nelle fila del Bagheria.

La società parlermitana è stata da poco promossa in Eccellenza, regalandosi uno dei giocatori più prolifici nel mondo dilettantistico dell'ultima generazione.