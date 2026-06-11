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Calcio | 11 giugno 2026, 12:26

Calcio | Finale. Andrea Tufano è il nuovo preparatore dei portieri

Calcio | Finale. Andrea Tufano è il nuovo preparatore dei portieri

L'annuncio giallorossoblu:

L'F.B.C. Finale è felice di poter annunciare l'ingresso nello staff della Prima Squadra, in qualità di Preparatore dei Portieri, di Andrea Tufano.

Andrea vanta esperienze importanti sia da giocatore che da preparatore. Ha militato nelle fila di Vado e Brindisi, oltre che nei settori giovanili di Genoa e Savona. Dopo la parentesi calcistica, ha avuto l'occasione di curare la preparazione dei portieri nella Sampdoria per alcune stagioni.

Benvenuto in giallorossoblu Andrea e buon lavoro!

cs

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