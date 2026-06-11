Cinque gare andate in scena ieri sera alla Savona Cup, ecco come sono andate:
MARACANA'
20:30 LORD NELSON - RINNOVA 3-6
Reti: Cancellara, La Rocca, Pittalis - 3 Kurtbalaj, Cantatore, Suppo, Stafasani.
21:30 DELSER FC - VENTAS 5-1
Reti: Piovano, Piccone, 2 Ganduglia, autogoal - Lanzarotti.
22:30 ARBISOA - BOUTIQUE DELLA PIZZA 4-3
Reti: 3 Diana, autogoal - 2 Mencacci, Donna.
SCALETTI
21:00 GIGATECH IMPIANTI - VECCHIO STAMPO 1-6
Reti: Spotorno - 2 Ifesinachi, Capici, Concas, Ghirardi, Monni.
22:00 NAOS - SOSA TEAM 10-2
Reti: Ricci, 6 Zunino, Cunsolo, Galli, Ferraro - Fontana, Oddera.
Un match solo invece in programma quest'oggi, fari puntati al Maracanà:
21:15 LORD NELSON - VENTAS
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Calcio | 11 giugno 2026, 16:00
Calcio, Tornei Estivi. Ieri cinque match alla Savona Cup: luci accese anche questa sera!
Un solo match quest'oggi
Cinque gare andate in scena ieri sera alla Savona Cup, ecco come sono andate: