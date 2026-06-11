Calciomercato | Il Pontelungo riparte dai propri senatori, rinnovi ok per Breeuwer, Corciulo, Guardone e Sfinjari

Il comunicato granata:
"Il Pontelungo 1949 è lieto di annunciare le prime quattro riconferme in vista del prossimo campionato di Promozione. Indosseranno ancora la maglia granata Luca Breeuwer, Luca Corciulo, Andrea Guardone ed Ernand Sfinjari.
Sarà ancora Breeuwer a difendere la porta ingauna: per il classe 1998 si tratta della settima stagione con il club. Prova invece a rilanciarsi Corciulo, difensore reduce da una stagione sfortunata per problemi fisici, ma determinato a ritagliarsi un ruolo da protagonista nel prossimo campionato.
Ottava stagione in maglia Pontelungo per Guardone, esterno offensivo che vanta oltre 50 reti con i colori granata e che punta a incrementare ulteriormente il proprio bottino realizzativo.
Chiude il quartetto Sfinjari, attaccante classe 1999, a caccia del traguardo dei 100 goal con il Pontelungo. Dopo aver recuperato pienamente dall’infortunio, è pronto a tornare a essere decisivo".