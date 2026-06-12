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Calcio | 12 giugno 2026, 19:04

Calcio | Il Bra rinuncio al possibile ripescaggio in C, i giallorossi tornano nel girone A di Serie D

Calcio | Il Bra rinuncio al possibile ripescaggio in C, i giallorossi tornano nel girone A di Serie D

Ci sarà il Bra nel prossimo girone A del campionato di Serie D. Il sodalizio giallorosso ha infatti comunicato l'intenzione di rinunciore al ripescaggio:

"L'A.C. Bra, dopo opportune e attente valutazioni che hanno inevitabilmente interessato la situazione logistica e la sostenibilità economica, annuncia ufficialmente di non procedere all'iter di riammissione per il prossimo campionato di Serie C.
 

Il club giallorosso procederà agli adempimenti per l'iscrizione alla Serie D 2026/2027.
 

I programmi, le strategie e i riferimenti tecnici saranno oggetto di una conferenza stampa che sarà annunciata nei prossimi giorni".

Redazione

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