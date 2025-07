Pallanuoto, l'Italia trionfa alle Universiadi con tanta Rari Nantes Savona

Se nella pallanuoto il Settebello dei grandi ha deluso ai Mondiali di Singapore, c'è invece un'altra nazionale che non ha tradito le attese. È l’Italia universitaria maschile che ha conquistato la medaglia d’oro alle Universiadi di Rhine-Ruhr 2025 superando gli Stati Uniti con un netto 16-12 in finale. La squadra guidata da Mario Fiorillo conferma così il titolo vinto a Chengdu 2023 e a Napoli 2019, centrando il terzo oro consecutivo e portando a 16 il totale delle medaglie italiane nella disciplina (6 ori, 4 argenti e 6 bronzi).

Protagonisti del successo cinque atleti legati alla Rari Nantes Savona: Davide Occhione e Alessandro Gullotta, entrambi migliori marcatori azzurri del torneo con 18 reti, Patchaliev (prossimo a vestire i colori della Pro Recco), Nicolò Da Rold (che nella prossima stagione andrà a fare esperienza a Chiavari in A2) e Andrea Condemi, futuro biancorosso dopo l’esperienza con la De Akker Bologna.

Gli azzurri hanno dominato il torneo con numeri impressionanti: 138 gol segnati e solo 49 subiti in sei incontri, a conferma di una supremazia tecnica e fisica assoluta. Per la pallanuoto italiana universitaria è la quinta medaglia consecutiva alle Universiadi, un segnale forte di continuità e crescita.



ITALIA-STATI UNITI 16-12

Italia: Valle, Ballarini 1, Faraglia 3, Rocchino 1, Occhione 2, Giribaldi, Gullotta 1 (rig.), Carnesecchi 3, Condemi 2, Balzarini 3 (1 rig.), Patchaliev, Patti, Da Rold. All. Fiorillo.

Stati Uniti: Tauschere, Heenan, Liechty 1, O'Hare 3, Sherlock 1 (rig.), Larsen 1, Matthews 1, Castillo, Carson, Doten, Rowe 2, Brinkema 3, Gardner. All. Wright.

Arbitri: Kis (SRB) e Katsonis (GRE).

Note: espulsi Patchaliev (I) e Sherlock (U) per reciproche scorrettezze a 6'51" del 2° tempo e Balzarini (I) per gioco scorretto a 6'51" del 4° tempo. Usciti per limite di falli Patti (I) nel 2° tempo e Rocchino (I) nel 4° tempo. Superiorità numeriche: Italia 2/6 + 2 rigori, Stati Uniti 8/14 + un rigore. Ammonito il tecnico Fiorillo (I) nel 2° tempo.



La rosa della Nazionale universitaria:

Rocco Valle e Andrea Condemi (De Akker), Stefano Ballarini e Federico Patti (Olympic Roma), Pietro Faraglia (Onda Forte), Mattia Rocchino (CN Posillipo), Davide Occhione, Alessandro Gullotta, Andrea Patchaliev e Nicolò Da Rold (RN Savona), Lorenzo Filippo Pio Giribaldi e Alessandro Carnesecchi (CC Ortigia 1928), Alessandro Balzarini (AN Brescia).

Completano lo staff tecnico il commissario tecnico Mario Fiorillo e l’assistente Enzo Massa.