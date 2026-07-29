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Calcio | 29 luglio 2026, 10:18

Calciomercato | Albenga. Dopo il ripescaggio arriveranno le ufficialità per Beron, Cassini e Niccolò Piu

Dopo l'ingaggio di Latini, altre tre operazioni sono state definite

Calciomercato | Albenga. Dopo il ripescaggio arriveranno le ufficialità per Beron, Cassini e Niccolò Piu

Ancora poche ore, poi, dopo la conferma ufficiale del ripescaggio in Promozione, l'Albingaunia darà una nuova accelerata alla propria campagna di mercato estiva.

Oltre all'ingaggio del difensore Michele Latini, sono tre le operazioni in dirittura d'arrivo.

Da settimane è ormai definito l'ingaggio del suo futuro compagno di reparto, l'argentino classe 2002 Emiliano Beron, nella scorsa stagione al Pontelungo.

Fisicità e struttura a centrocampo saranno garantite da Valentino Cassini, centrocampista ventitreenne scuola Ospedaletti, nelle ultime tre stagioni al Ventimiglia.

Davanti, invece, è ormai fatta per l'ingaggio di Niccolò Piu: il centravanti classe 2000 arriva da un bottino di 48 reti realizzate nelle ultime tre stagioni di Prima Categoria, con le maglie di Savona, Veloce e Vadese.

Lorenzo Tortarolo

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