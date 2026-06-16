Calcio | Savona. A breve la formalizzazione della fusione con il Legino, margini chiusi per il ripescaggio

La formalizzazione della fusione tra Savona e Legino non dovrebbe farsi attendere ancora a lungo. Entro pochi giorni, infatti, i presidenti Milani e Carella dovrebbero svelare i dettagli dell’operazione, mentre sul piano tecnico il direttore sportivo Barone continua a lavorare alla costruzione della nuova rosa a disposizione di mister Sarpero.
Al di là delle numerose indiscrezioni circolate nelle ultime settimane, tre sono le operazioni di fatto definite, una per reparto: Filippo Pili per il pacchetto difensivo, Daniele Galli per il centrocampo e Santiago Sogno per l’attacco.
Sul fronte dei possibili scenari legati al ripescaggio in Eccellenza, la situazione appare ormai compromessa. Nonostante la promozione della Fezzanese in Serie D, le possibilità concrete si sono praticamente azzerate, anche a causa dei tempi tecnici che rendono improbabile una fusione formale tra Vallescrivia e Campomorone.
In questo contesto pesa anche l’esito dei playoff, in particolare la sconfitta contro la formazione guidata dal presidente Cirri, risultato che ha di fatto chiuso la porta al salto nel massimo campionato regionale. Una prestazione pesantemente criticata da Sarpero, che, insieme alla dirigenza, ha condiviso la necessità di avviare una profonda ristrutturazione del gruppo in vista della prossima stagione.