Calcio, Tornei Estivi. Pioggia di goal in apertura della terza settimana alla Savona Cup

E' stato un lunedì di fuoco quello alla Savona Cup, ecco come sono andate le gare:



TRINCEE



20:30 ASTON BIRRA - INTERNATIONAL MIX 15-4

Reti: 2 Mata K., 2 Minetti, Cappellari, Mata E., 5 Polito, 3 Fusetti, autogoal - Velez, 2 Bernudez, Zefi.

21:30 UNDERDOGS - DN COSTRUZIONI 7-1

Reti: Beani, 3 Macagno, Grandoni, 2 Cerchez -

22:30 PROI SECCO - SEVEN STREET 1-1

Reti: Certomà - Toskaj.



MARACANA'



20:00 RINNOVA - KRAPFEN DI CESARE 10-3

Reti: 2 Stafasani Mi., 5 Kurtbalak, Suppo, Stafasani Ma., Bosconi - Zuzhi, 2 Canevari.

21:00 BOUTIQUE DELLA PIZZA - VENTAS 10-0

Reti: 3 Mencacci, 2 Donna, Kertalli, Del Nero, Zaccariello, Garzoglio, Revello.

22:00 ARBISOA - DELSER 1-0

Reti: Diana.



SCALETTI



21:00 TEAM TEMPOCASA - L'ANCIUA MATTA & ULTIMA SPIAGGIA 2-5

Reti: 2 Uruci - Disisto, 2 Giacchino, 2 Prato.

22:00 PESCHERIA PESSANO / DARK - NAOS 3-4

Reti: 3 Perrone - Ricci, 2 Cusolo, Ferraro.





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