E' stato un lunedì di fuoco quello alla Savona Cup, ecco come sono andate le gare:
TRINCEE
20:30 ASTON BIRRA - INTERNATIONAL MIX 15-4
Reti: 2 Mata K., 2 Minetti, Cappellari, Mata E., 5 Polito, 3 Fusetti, autogoal - Velez, 2 Bernudez, Zefi.
21:30 UNDERDOGS - DN COSTRUZIONI 7-1
Reti: Beani, 3 Macagno, Grandoni, 2 Cerchez -
22:30 PROI SECCO - SEVEN STREET 1-1
Reti: Certomà - Toskaj.
MARACANA'
20:00 RINNOVA - KRAPFEN DI CESARE 10-3
Reti: 2 Stafasani Mi., 5 Kurtbalak, Suppo, Stafasani Ma., Bosconi - Zuzhi, 2 Canevari.
21:00 BOUTIQUE DELLA PIZZA - VENTAS 10-0
Reti: 3 Mencacci, 2 Donna, Kertalli, Del Nero, Zaccariello, Garzoglio, Revello.
22:00 ARBISOA - DELSER 1-0
Reti: Diana.
SCALETTI
21:00 TEAM TEMPOCASA - L'ANCIUA MATTA & ULTIMA SPIAGGIA 2-5
Reti: 2 Uruci - Disisto, 2 Giacchino, 2 Prato.
22:00 PESCHERIA PESSANO / DARK - NAOS 3-4
Reti: 3 Perrone - Ricci, 2 Cusolo, Ferraro.
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Calcio | 16 giugno 2026, 21:24
Calcio, Tornei Estivi. Pioggia di goal in apertura della terza settimana alla Savona Cup
Pioggia di goal e classifiche sempre più delineate
E' stato un lunedì di fuoco quello alla Savona Cup, ecco come sono andate le gare: