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Calcio | 16 giugno 2026, 21:24

Calcio, Tornei Estivi. Pioggia di goal in apertura della terza settimana alla Savona Cup

Pioggia di goal e classifiche sempre più delineate

Calcio, Tornei Estivi. Pioggia di goal in apertura della terza settimana alla Savona Cup

E' stato un lunedì di fuoco quello alla Savona Cup, ecco come sono andate le gare:

TRINCEE

20:30 ASTON BIRRA - INTERNATIONAL MIX 15-4
Reti: 2 Mata K., 2 Minetti, Cappellari, Mata E., 5 Polito, 3 Fusetti, autogoal - Velez, 2 Bernudez, Zefi.
21:30 UNDERDOGS - DN COSTRUZIONI 7-1
Reti: Beani, 3 Macagno, Grandoni, 2 Cerchez - 
22:30 PROI SECCO - SEVEN STREET 1-1
Reti: Certomà - Toskaj.

MARACANA'

20:00 RINNOVA - KRAPFEN DI CESARE 10-3
Reti: 2 Stafasani Mi., 5 Kurtbalak, Suppo, Stafasani Ma., Bosconi - Zuzhi, 2 Canevari.
21:00 BOUTIQUE DELLA PIZZA - VENTAS 10-0
Reti: 3 Mencacci, 2 Donna, Kertalli, Del Nero, Zaccariello, Garzoglio, Revello.
22:00 ARBISOA - DELSER 1-0
Reti: Diana.

SCALETTI

21:00 TEAM TEMPOCASA - L'ANCIUA MATTA & ULTIMA SPIAGGIA 2-5
Reti: 2 Uruci - Disisto, 2 Giacchino, 2 Prato.
22:00 PESCHERIA PESSANO / DARK - NAOS 3-4
Reti: 3 Perrone - Ricci, 2 Cusolo, Ferraro.


CLICCA QUI PER VEDERE IL PROGRAMMA COMPLETO DEL TORNEO

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