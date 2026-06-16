Calciomercato | San Michele, i primi nomi della rosa sono Guglielmone, Gerini, Cataldo e Protti

L'annuncio:

L'Asd San Michele Calcio Albenga ha il grande piacere di comunicare che per la prossima stagione avrà tra le proprie fila i seguenti giocatori:



LORENZO GUGLIELMONE

difensore, classe 2005



DAVIDE GERINI

centrocampista, classe 2005



ALESSANDRO CATALDO

centrocampista, classe 2006



GIOELE PROTTI

attaccante, classe 2007



Tutti provenienti dal Pontelungo, dove nella stagione appena terminata, con la formazione juniores, hanno conquistato la promozione al campionato regionale, sono stati i primi ad abbracciare con entusiasmo l'idea di fare rinascere il nostro sodalizio.



La Società nel dargli il benvenuto, gli rivolge un sentito e caloroso augurio per un proficuo lavoro