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Calcio | 16 giugno 2026, 19:30

Calciomercato | San Michele, i primi nomi della rosa sono Guglielmone, Gerini, Cataldo e Protti

Calciomercato | San Michele, i primi nomi della rosa sono Guglielmone, Gerini, Cataldo e Protti

L'annuncio:

L'Asd San Michele Calcio Albenga ha il grande piacere di comunicare che per la prossima stagione avrà tra le proprie fila i seguenti giocatori:

LORENZO GUGLIELMONE
difensore, classe 2005

DAVIDE GERINI
centrocampista, classe 2005

ALESSANDRO CATALDO
centrocampista, classe 2006

GIOELE PROTTI
attaccante, classe 2007

Tutti provenienti dal Pontelungo, dove nella stagione appena terminata, con la formazione juniores, hanno conquistato la promozione al campionato regionale, sono stati i primi ad abbracciare con entusiasmo l'idea di fare rinascere il nostro sodalizio.

La Società nel dargli il benvenuto, gli rivolge un sentito e caloroso augurio per un proficuo lavoro

cs

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