Calciomercato | Si chiude il terzo capitolo finalese per Daniele Puddu: "La voglia di giocare è intatta, presto scoprirò i colori della nuova maglia"

Si chiude un altro capitolo della lunga storia tra Daniele Puddu e il Finale. Il difensore ha infatti salutato il Borel al termine della sua terza esperienza in giallorosso, ma senza alcuna intenzione di appendere gli scarpini al chiodo.

Nonostante l'addio al Finale, la voglia di continuare a calcare i campi resta più viva che mai. Puddu guarda al futuro con entusiasmo, forte di una stagione che gli ha restituito fiducia e sensazioni positive.

"Personalmente si è conclusa una stagione positiva, che mi ha saputo regalare anche delle buone sensazioni. Mi sento ancora bene, del resto prima della squalifica ho giocato tutte le partite con continuità.

La voglia di riallacciarsi presto gli scarpini è intatta, vedremo nelle prossime settimane quali saranno i colori della nuova maglia".