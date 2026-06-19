Javier Zanetti ad Altare: cena dal ristorante Quintilio per la Fondazione P.U.P.I.

Javier Zanetti ad Altare.

Lo storico capitano e attuale vicepresidente dell'Inter mercoledì sera ha infatti cenato al ristorante "Quintilio di Altare" per un'occasione speciale in collaborazione con l'Inter Club Valbormida.

La cena per la Fondazione P.u.p.i, l'organizzazione di volontariato creata 25 anni fa insieme alla moglie Paula con l'obiettivo di lavorare nel paradigma della protezione integrale dei diritti dei bambini e degli adolescenti.

"Ieri sera abbiamo avuto il piacere di accogliere Javier Zanetti, in occasione di una serata dedicata a Fondazione P.U.P.I - dicono dal ristorante altarese - Nata nel 2001 da Javier e Paula Zanetti, la Fondazione sostiene bambini, adolescenti e famiglie in situazioni di vulnerabilità, promuovendo progetti educativi, culturali, sportivi e sociali. Una realtà che lavora ogni giorno per costruire opportunità concrete e accompagnare i più piccoli nel loro percorso di crescita. Per noi è stato un onore ospitare una serata così speciale, fatta di incontro, valore e solidarietà".

L'Inter Club Valbormida per altro è intitolato proprio a "El tractor" nerazzurro.