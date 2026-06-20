Calcio, Tornei Estivi. Conclusa la fase a gironi della Savona Cup: ecco la classifica per la seconda fase!

Si è conclusa la fase a gironi della Savona Cup, questi i risultati dell'ultimo turno:



TRINCEE



20:30 PRO SECCO - INTERNATIONAL MIX 4-1

Reti: Cangiano, Serravalle, 2 Serra - Zefi.

21:30 UNDERDOGS - ASTON BIRRA 3-6

Reti: Grandoni, Macagno, Cerchez - Risso, 3 Fusetti, 2 Minetti.

22:30 MEDIOLANUM TEAM SAVONA - DN COSTRUZIONI 6-1

Reti: 3 Barisone, 2 Tuci, Pescio - Vladi.



MARACANA'



20:15 RINNOVA - VENTAS 13-3

Reti: 2 Palatella, 2 Suppo, 2 Ciravegna, 5 Kurtbalaj, 2 Stafasani - Corengia, Gueye, Youssufa.

22:15 ARBISOA - KRAPFEN DI CESARE 4-3

Reti: Siri, 2 Diana, Romano - Zuzhi, Canevari, Bianchi.



SCALETTI



20:00 PESCHERIA PESSANO / DARK - VECCHIO STAMPO SERCOM SRL 4-4

Reti: Cozzi, 2 Perrone, Cavallone - Kotsiubynskyi, Monni, 2 Ifesinachi.

21:00 TEAM TEMPOCASA - NOAS 5-5

Reti: 2 Metalla, Colombo, Tona, Carinci - 3 Ricci, Lazzarini, Galli.

22:00 L'ANCIUA MATTA & ULTIMA SPIAGGIA - SOSA TEAM 12-2

Reti: Frumento, 2 Prato, 3 Sisisto, 6 Giacchino - Calabria, Oddera.



Un ultima giornata che ha di fatto composto la classifica finale utile alla composizione del tabellone della fase finale. La graduatoria è stata composta sulla base del piazzamento nel girone, i punti conquistati ed infine, in caso di parità, con la differenza reti:



1° MEDIONALANUM TEAM SAVONA

2° L'ANCIUA MATTA & ULTIMA SPIAGGIA

3° ARBISOA

4° ASTON BIRRA

5° TEAM TEMPOCASA

6° BOUTIQUE DELLA PIZZA

7° NAOS

8° RINNOVA

9° UNDERDOGS

10° LORD NELSON

11° SEVEN STREET

12° VECCHIO STAMPO SERCOM SRL

13° KRAPFEN DI CESARE

14° PRO SECCO

15° PESCHERIA PESSANO / DARK

16° DELSER FC

17° GIGATECH IMPIANTI

18° INTERNATIONAL MIX

19° DN COSTRUZIONI SRL

20° SOSA TEAM

*21° VENTAS (squadra eliminata)



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