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Calcio | 20 giugno 2026, 11:18

Calcio, Tornei Estivi. Conclusa la fase a gironi della Savona Cup: ecco la classifica per la seconda fase!

A partire da lunedì inizierà la fase conclusiva

Calcio, Tornei Estivi. Conclusa la fase a gironi della Savona Cup: ecco la classifica per la seconda fase!

Si è conclusa la fase a gironi della Savona Cup, questi i risultati dell'ultimo turno:

TRINCEE

20:30 PRO SECCO - INTERNATIONAL MIX 4-1
Reti: Cangiano, Serravalle, 2 Serra - Zefi.
21:30 UNDERDOGS - ASTON BIRRA 3-6
Reti: Grandoni, Macagno, Cerchez - Risso, 3 Fusetti, 2 Minetti.
22:30 MEDIOLANUM TEAM SAVONA - DN COSTRUZIONI 6-1
Reti: 3 Barisone, 2 Tuci, Pescio - Vladi.

MARACANA'

20:15 RINNOVA - VENTAS 13-3
Reti: 2 Palatella, 2 Suppo, 2 Ciravegna, 5 Kurtbalaj, 2 Stafasani - Corengia, Gueye, Youssufa.
22:15 ARBISOA - KRAPFEN DI CESARE 4-3
Reti: Siri, 2 Diana, Romano - Zuzhi, Canevari, Bianchi.

SCALETTI

20:00 PESCHERIA PESSANO / DARK - VECCHIO STAMPO SERCOM SRL 4-4
Reti: Cozzi, 2 Perrone, Cavallone - Kotsiubynskyi, Monni, 2 Ifesinachi.
21:00 TEAM TEMPOCASA - NOAS 5-5
Reti: 2 Metalla, Colombo, Tona, Carinci - 3 Ricci, Lazzarini, Galli.
22:00 L'ANCIUA MATTA & ULTIMA SPIAGGIA - SOSA TEAM 12-2
Reti: Frumento, 2 Prato, 3 Sisisto, 6 Giacchino - Calabria, Oddera.

Un ultima giornata che ha di fatto composto la classifica finale utile alla composizione del tabellone della fase finale. La graduatoria è stata composta sulla base del piazzamento nel girone, i punti conquistati ed infine, in caso di parità, con la differenza reti:

1° MEDIONALANUM TEAM SAVONA 
2° L'ANCIUA MATTA & ULTIMA SPIAGGIA
3° ARBISOA
4° ASTON BIRRA
5° TEAM TEMPOCASA
6° BOUTIQUE DELLA PIZZA
7° NAOS
8° RINNOVA
9° UNDERDOGS
10° LORD NELSON
11° SEVEN STREET
12° VECCHIO STAMPO SERCOM SRL
13° KRAPFEN DI CESARE
14° PRO SECCO
15° PESCHERIA PESSANO / DARK
16° DELSER FC
17° GIGATECH IMPIANTI
18° INTERNATIONAL MIX
19° DN COSTRUZIONI SRL
20° SOSA TEAM
*21° VENTAS (squadra eliminata)

CLICCA QUI PER VEDERE IL PROGRAMMA COMPLETO DEL TORNEO

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