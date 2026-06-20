Sono stati ufficializzati i primi due turni della fase finale della 9° Savona Cup, ecco il programma fino a mercoledì 24 giugno:
LAST CHANCE
TRINCEE
22/06 20:30 INTERNATIONAL MIX - DN COSTRUZIONI
SCALETTI
22/06 21:00 GIGATECH IMPIANTI - SOSA TEAM
PLAY-IN
TRINCEE
22/06 21:30 UNDERDOGS - VECCHIO STAMPO SERCOM SRL
MARACANA'
22/06 21:00 RINNOVA - KRAPFEN DI CESARE
24/06 20:30 LORD NELSON - PRO SECCO
24/06 21:30 DELSER FC - in attesa (vincente di GIGATECH IMPIANTI - SOSA TEAM)
SCALETTI
22/06 22:00 NAOS - SEVEN STREET
24/06 21:00 PESCHERIA PESSANO / DARK - in attesa (vincente di INTERNATIONAL MIX - DN COSTRUZIONI)
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In Breve
giovedì 25 giugno
mercoledì 24 giugno
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Calcio | 20 giugno 2026, 16:10
Calcio, Tornei Estivi. Lunedì inizia la fase finale della Savona Cup: ecco le gare di last chance e play-in
Sfida secca in casa della miglior classificata
Sono stati ufficializzati i primi due turni della fase finale della 9° Savona Cup, ecco il programma fino a mercoledì 24 giugno:
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