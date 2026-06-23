Calciomercato | Cengio. Il primo volto nuovo è Andrea Briano

Continua a prendere forma, anche con volti nuovi, la nuova rosa del Cengio. La società ha ufficializzato il primo innesto del mercato estivo con l'arrivo di Andrea Briano, esterno offensivo classe 2004 proveniente dalla Carcarese, e contestualmente ha ulteriormente confermato gran parte dell'ossatura che si è messa in evidenza nell'ultimo campionato.

Briano è un giocatore offensivo moderno, capace di ricoprire il ruolo di esterno d'attacco ma anche di seconda punta. Dopo le esperienze con la maglia della Carcarese, il giovane attaccante approda al Pino Salvi con grande voglia di riscatto dopo un periodo condizionato da un infortunio che ne ha limitato il minutaggio. Per lui sarà anche un ritorno in un ambiente familiare, ritrovando diversi ex compagni di squadra e mister Chiarlone, tecnico che conosce bene le sue qualità.

Accanto al nuovo acquisto, la società ha confermato una serie di elementi chiave che costituiranno la base del gruppo anche nella prossima annata.

Tra questi spicca Marco Zizzini, autentico punto di riferimento offensivo della squadra. L'attaccante arriva da una stagione di alto livello, chiusa con 13 reti e 9 assist, numeri che testimoniano non solo il suo fiuto del gol ma anche la capacità di valorizzare i compagni. Carisma, leadership e fame di vittorie continueranno a essere le sue armi principali.

Resta in granata anche Arvi Meta, protagonista di una stagione eccellente. Il centrocampista albanese ha saputo abbinare fisicità e qualità, mettendo a segno quattro reti e garantendo continuità di rendimento per tutto il campionato, tanto da essere considerato uno dei migliori interpreti del ruolo.

Confermato anche Luca Dematteis, giocatore di fantasia e tecnica che, nonostante alcuni problemi fisici, è riuscito soprattutto nella seconda parte di stagione a ritrovare il proprio livello migliore, contribuendo con tre gol e numerose prestazioni di spessore.

In mediana proseguirà l'avventura di Lorenzo Volga, autore di un'annata in costante crescita. Alle consuete doti di corsa e recupero palloni ha aggiunto maggiore qualità nelle verticalizzazioni e tre reti realizzate dalla distanza, diventando una pedina sempre più completa.

Punterà invece al pieno recupero Luca Freccero, penalizzato per gran parte della scorsa stagione da un serio infortunio alla caviglia. Le sue qualità in fase di costruzione restano però un patrimonio importante per la squadra, che conta di ritrovarlo al massimo della condizione.

Infine, vestirà ancora granata Giovanni Rovere. Anche il suo campionato è stato segnato da lunghi stop fisici, ma le sei reti realizzate nonostante le assenze confermano un innato senso del gol e l'importanza delle sue caratteristiche all'interno dell'organico..