Calciomercato | Millesimo. Villar nuovo capitano, nove giocatori salutano il Viglino

Il Millesimo continua a programmare il proprio futuro in vista della stagione 2026/2027 di Serie D. La società valbormidese ha annunciato una conferma di assoluto rilievo e, allo stesso tempo, ha salutato diversi protagonisti dell'ultima strepitosa annata.

La prima news è la permanenza al Viglino di Riccardo Villar. Il fantasista argentino vestirà infatti la maglia giallorossa numero 10 per la quarta stagione consecutiva, confermandosi uno dei punti di riferimento tecnici della squadra. Il "tuttocampista" argentino raccoglierà anche l'eredità di Michelangelo Bove indossando la fascia di capitano.

«Siamo felicissimi che rimanga con noi il nostro numero 10, una persona speciale per tutti noi», ha commentato la società, sottolineando l'importanza del calciatore sia dal punto di vista tecnico sia umano.

Parallelamente, il club ha comunicato la separazione da nove giocatori che non faranno parte dell'organico nella prossima stagione. Salutano infatti il Millesimo Matteo Piccardo, Andrea Nacci, Gianluca Bova, Stefan Perovic, Luca Canevari, Filippo Bovio, Michele Latini, Ze Francis Junior e Sebastiano Delfino.

A tutti loro la il club del presidente Levratto ha voluto rivolgere un sentito ringraziamento per l'impegno e la professionalità dimostrati durante la loro esperienza in biancoblù, accompagnato da un grande in bocca al lupo per il prosieguo della carriera calcistica e per il futuro personale.