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Calcio | 23 giugno 2026, 11:57

Calciomercato | Ufficiale: l'esperienza di Andrea Pampararo per la porta dell'Albingaunia

Calciomercato | Ufficiale: l'esperienza di Andrea Pampararo per la porta dell'Albingaunia

E' un innesto di sicuro valore ed esperienza quello che l'Albinguania è riuscita a portare a termine per il parco portieri bianconero.

La società ha ufficializzato l'ingaggio di Andrea Pampararo, portiere classe 1996.

Pampararo arriva a questa nuova avventura dopo la lunghissima trafila con la maglia del Baia Alassio, club con cui ha vissuto ben sette stagioni consecutive da protagonista assoluto. Tra i pali gialloneri, il portiere ha affrontato da titolare sia i campionati di Prima Categoria che quelli di Promozione (entusiasmante la cavalcata playoff insieme al nuovo neo-ingauno, Andrea Di Mari), confermandosi anno dopo anno come uno degli estremi difensori più continui e affidabili del panorama calcistico locale.

Redazione

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