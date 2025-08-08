Calcio, Serie D. Ecco il calendario del Girone A, subito Vado - Sanremese, il Celle Varazze inizia dal campo del Ligorna

Attesa finita per le società ponentine e per tutti gli appassionati del campionato di Serie D.

Pochi istanti fa la Lega Nazionale Dilettanti ha provveduto a pubblicare il calendario del Girone A.

Nella prima giornata subito scontri d'alta fascia con Vado - Sanremese e Ligorna - Celle Varazze- La Cairese esordirà a Vinovo con il Chisola, il Varese farà visita all'Imperia.



La regular season del campionato si svilupperà in trentaquattro giornate dal 7 settembre al 3 maggio, con la sosta invernale a dividere i gironi di andata (7 settembre-21 dicembre) e ritorno (4 gennaio-3 maggio). Tra il 9 e il 21 marzo secondo stop in agenda per gli impegni della Rappresentativa Serie D alla Viareggio Cup.

Con tutti i raggruppamenti a diciotto squadre, scendono a due i turni infrasettimanali in programma in questa stagione: il 24 settembre, in occasione della quarta giornata, e il 2 aprile, con la trentesima giornata anticipata per le festività pasquali.

Ecco, invece, come cambierà l’orario ufficiale delle gare: dal 7 settembre al 19 ottobre (1ª-7ª giornata) si giocherà alle ore 15, dal 26 ottobre al 22 marzo (8ª-28ª giornata) alle ore 14.30, infine dal 29 marzo al 3 maggio (29ª-34ª giornata) l’orario tornerà alle ore 15.



Girone A - Serie D

Giornata 1 | Domenica 7 Settembre 2025 - Ore 15:00

CHISOLA - CAIRESE

CLUB MILANO - DERTHONA

GOZZANO - ASTI

IMPERIA - VARESE

LAVAGNESE - BIELLESE

LIGORNA - CELLE VARAZZE

SESTRI LEVANTE - SALUZZO

VADO - SANREMESE

VALENZANA MADO - NOVAROMENTIN



Giornata 2 | Domenica 14 Settembre 2025 - Ore 15:00

ASTI - VADO

BIELLESE - VALENZANA MADO

CAIRESE - LAVAGNESE

CELLE VARAZZE - CLUB MILANO

DERTHONA - SESTRI LEVANTE

NOVAROMENTIN - GOZZANO

SALUZZO - IMPERIA

SANREMESE - LIGORNA

VARESE - CHISOLA



Giornata 3 | Domenica 21 Settembre 2025 - Ore 15:00

CAIRESE - BIELLESE

CHISOLA - NOVAROMENTIN

CLUB MILANO - IMPERIA

GOZZANO - CELLE VARAZZE

LAVAGNESE - ASTI

LIGORNA - SALUZZO

SESTRI LEVANTE - VARESE

VADO - DERTHONA

VALENZANA MADO - SANREMESE



Giornata 4 | Mercoledì 24 Settembre 2025 - Ore 15:00

ASTI - VALENZANA MADO

BIELLESE - CHISOLA

CELLE VARAZZE - VADO

DERTHONA - LIGORNA

IMPERIA - SESTRI LEVANTE

NOVAROMENTIN - LAVAGNESE

SALUZZO - CLUB MILANO

SANREMESE - GOZZANO

VARESE - CAIRESE



Giornata 5 | Domenica 28 Settembre 2025 - Ore 15:00

BIELLESE - NOVAROMENTIN

CAIRESE - ASTI

CHISOLA - SANREMESE

CLUB MILANO - VARESE

GOZZANO - SALUZZO

LAVAGNESE - CELLE VARAZZE

LIGORNA - SESTRI LEVANTE

VADO - IMPERIA

VALENZANA MADO - DERTHONA



Giornata 6 | Domenica 5 Ottobre 2025 - Ore 15:00

ASTI - CHISOLA

CELLE VARAZZE - VALENZANA MADO

DERTHONA - GOZZANO

IMPERIA - LIGORNA

NOVAROMENTIN - CAIRESE

SALUZZO - VADO

SANREMESE - LAVAGNESE

SESTRI LEVANTE - CLUB MILANO

VARESE - BIELLESE



Giornata 7 | Domenica 12 Ottobre 2025 - Ore 15:00

BIELLESE - SANREMESE

CAIRESE - CELLE VARAZZE

CHISOLA - DERTHONA

GOZZANO - SESTRI LEVANTE

LAVAGNESE - SALUZZO

LIGORNA - VARESE

NOVAROMENTIN - ASTI

VADO - CLUB MILANO

VALENZANA MADO - IMPERIA



Giornata 8 | Domenica 19 Ottobre 2025 - Ore 15:00

ASTI - BIELLESE

CELLE VARAZZE - CHISOLA

CLUB MILANO - LIGORNA

DERTHONA - LAVAGNESE

IMPERIA - GOZZANO

SALUZZO - VALENZANA MADO

SANREMESE - CAIRESE

SESTRI LEVANTE - VADO

VARESE - NOVAROMENTIN



Giornata 9 | Domenica 26 Ottobre 2025 - Ore 14:30

ASTI - SANREMESE

BIELLESE - DERTHONA

CAIRESE - SALUZZO

CHISOLA - IMPERIA

GOZZANO - LIGORNA

LAVAGNESE - SESTRI LEVANTE

NOVAROMENTIN - CELLE VARAZZE

VADO - VARESE

VALENZANA MADO - CLUB MILANO



Giornata 10 | Domenica 2 Novembre 2025 - Ore 14:30

CELLE VARAZZE - BIELLESE

CLUB MILANO - GOZZANO

DERTHONA - CAIRESE

IMPERIA - LAVAGNESE

LIGORNA - VADO

SALUZZO - CHISOLA

SANREMESE - NOVAROMENTIN

SESTRI LEVANTE - VALENZANA MADO

VARESE - ASTI



Giornata 11 | Domenica 9 Novembre 2025 - Ore 14:30

ASTI - DERTHONA

BIELLESE - IMPERIA

CAIRESE - SESTRI LEVANTE

CHISOLA - CLUB MILANO

GOZZANO - VARESE

LAVAGNESE - LIGORNA

NOVAROMENTIN - SALUZZO

SANREMESE - CELLE VARAZZE

VALENZANA MADO - VADO



Giornata 12 | Domenica 16 Novembre 2025 - Ore 14:30

CELLE VARAZZE - ASTI

CLUB MILANO - LAVAGNESE

DERTHONA - NOVAROMENTIN

IMPERIA - CAIRESE

LIGORNA - VALENZANA MADO

SALUZZO - BIELLESE

SESTRI LEVANTE - CHISOLA

VADO - GOZZANO

VARESE - SANREMESE



Giornata 13 | Domenica 23 Novembre 2025 - Ore 14:30

ASTI - IMPERIA

BIELLESE - CLUB MILANO

CAIRESE - LIGORNA

CELLE VARAZZE - DERTHONA

CHISOLA - VADO

LAVAGNESE - GOZZANO

NOVAROMENTIN - SESTRI LEVANTE

SANREMESE - SALUZZO

VALENZANA MADO - VARESE



Giornata 14 | Domenica 30 Novembre 2025 - Ore 14:30

CLUB MILANO - CAIRESE

DERTHONA - SANREMESE

GOZZANO - VALENZANA MADO

IMPERIA - NOVAROMENTIN

LIGORNA - CHISOLA

SALUZZO - ASTI

SESTRI LEVANTE - BIELLESE

VADO - LAVAGNESE

VARESE - CELLE VARAZZE



Giornata 15 | Domenica 7 Dicembre 2025 - Ore 14:30

ASTI - SESTRI LEVANTE

BIELLESE - LIGORNA

CAIRESE - VADO

CELLE VARAZZE - SALUZZO

CHISOLA - GOZZANO

DERTHONA - VARESE

LAVAGNESE - VALENZANA MADO

NOVAROMENTIN - CLUB MILANO

SANREMESE - IMPERIA



Giornata 16 | Domenica 14 Dicembre 2025 - Ore 14:30

CLUB MILANO - SANREMESE

GOZZANO - BIELLESE

IMPERIA - DERTHONA

LAVAGNESE - CHISOLA

LIGORNA - ASTI

SALUZZO - VARESE

SESTRI LEVANTE - CELLE VARAZZE

VADO - NOVAROMENTIN

VALENZANA MADO - CAIRESE



Giornata 17 | Domenica 21 Dicembre 2025 - Ore 14:30

ASTI - CLUB MILANO

BIELLESE - VADO

CAIRESE - GOZZANO

CELLE VARAZZE - IMPERIA

CHISOLA - VALENZANA MADO

DERTHONA - SALUZZO

NOVAROMENTIN - LIGORNA

SANREMESE - SESTRI LEVANTE

VARESE - LAVAGNESE

18° Giornata | Domenica 4 Gennaio 2026 - Ore 14:30

ASTI - GOZZANO

BIELLESE - LAVAGNESE

CAIRESE - CHISOLA

CELLE VARAZZE - LIGORNA

DERTHONA - CLUB MILANO

NOVAROMENTIN - VALENZANA MADO

SALUZZO - SESTRI LEVANTE

SANREMESE - VADO

VARESE - IMPERIA



19° Giornata | Domenica 11 Gennaio 2026 - Ore 14:30

CHISOLA - VARESE

CLUB MILANO - CELLE VARAZZE

GOZZANO - NOVAROMENTIN

IMPERIA - SALUZZO

LAVAGNESE - CAIRESE

LIGORNA - SANREMESE

SESTRI LEVANTE - DERTHONA

VADO - ASTI

VALENZANA MADO - BIELLESE



20° Giornata | Domenica 18 Gennaio 2026 - Ore 14:30

ASTI - LAVAGNESE

BIELLESE - CAIRESE

CELLE VARAZZE - GOZZANO

DERTHONA - VADO

IMPERIA - CLUB MILANO

NOVAROMENTIN - CHISOLA

SALUZZO - LIGORNA

SANREMESE - VALENZANA MADO

VARESE - SESTRI LEVANTE



21° Giornata | Domenica 25 Gennaio 2026 - Ore 14:30

CAIRESE - VARESE

CHISOLA - BIELLESE

CLUB MILANO - SALUZZO

GOZZANO - SANREMESE

LAVAGNESE - NOVAROMENTIN

LIGORNA - DERTHONA

SESTRI LEVANTE - IMPERIA

VADO - CELLE VARAZZE

VALENZANA MADO - ASTI



22° Giornata | Domenica 1 Febbraio 2026 - Ore 14:30

ASTI - CAIRESE

CELLE VARAZZE - LAVAGNESE

DERTHONA - VALENZANA MADO

IMPERIA - VADO

NOVAROMENTIN - BIELLESE

SALUZZO - GOZZANO

SANREMESE - CHISOLA

SESTRI LEVANTE - LIGORNA

VARESE - CLUB MILANO



23° Giornata | Domenica 8 Febbraio 2026 - Ore 14:30

BIELLESE - VARESE

CAIRESE - NOVAROMENTIN

CHISOLA - ASTI

CLUB MILANO - SESTRI LEVANTE

GOZZANO - DERTHONA

LAVAGNESE - SANREMESE

LIGORNA - IMPERIA

VADO - SALUZZO

VALENZANA MADO - CELLE VARAZZE



24° Giornata | Domenica 15 Febbraio 2026 - Ore 14:30

ASTI - NOVAROMENTIN

CELLE VARAZZE - CAIRESE

CLUB MILANO - VADO

DERTHONA - CHISOLA

IMPERIA - VALENZANA MADO

SALUZZO - LAVAGNESE

SANREMESE - BIELLESE

SESTRI LEVANTE - GOZZANO

VARESE - LIGORNA



25° Giornata | Domenica 22 Febbraio 2026 - Ore 14:30

BIELLESE - ASTI

CAIRESE - SANREMESE

CHISOLA - CELLE VARAZZE

GOZZANO - IMPERIA

LAVAGNESE - DERTHONA

LIGORNA - CLUB MILANO

NOVAROMENTIN - VARESE

VADO - SESTRI LEVANTE

VALENZANA MADO - SALUZZO



26° Giornata | Domenica 1 Marzo 2026 - Ore 14:30

CELLE VARAZZE - NOVAROMENTIN

CLUB MILANO - VALENZANA MADO

DERTHONA - BIELLESE

IMPERIA - CHISOLA

LIGORNA - GOZZANO

SALUZZO - CAIRESE

SANREMESE - ASTI

SESTRI LEVANTE - LAVAGNESE

VARESE - VADO



27° Giornata | Domenica 8 Marzo 2026 - Ore 14:30

ASTI - VARESE

BIELLESE - CELLE VARAZZE

CAIRESE - DERTHONA

CHISOLA - SALUZZO

GOZZANO - CLUB MILANO

LAVAGNESE - IMPERIA

NOVAROMENTIN - SANREMESE

VADO - LIGORNA

VALENZANA MADO - SESTRI LEVANTE



28° Giornata | Domenica 22 Marzo 2026 - Ore 14:30

CELLE VARAZZE - SANREMESE

CLUB MILANO - CHISOLA

DERTHONA - ASTI

IMPERIA - BIELLESE

LIGORNA - LAVAGNESE

SALUZZO - NOVAROMENTIN

SESTRI LEVANTE - CAIRESE

VADO - VALENZANA MADO

VARESE - GOZZANO



29° Giornata | Domenica 29 Marzo 2026 - Ore 15:00

ASTI - CELLE VARAZZE

BIELLESE - SALUZZO

CAIRESE - IMPERIA

CHISOLA - SESTRI LEVANTE

GOZZANO - VADO

LAVAGNESE - CLUB MILANO

NOVAROMENTIN - DERTHONA

SANREMESE - VARESE

VALENZANA MADO - LIGORNA



30° Giornata | Giovedì 2 Aprile 2026 - Ore 15:00

CLUB MILANO - BIELLESE

DERTHONA - CELLE VARAZZE

GOZZANO - LAVAGNESE

IMPERIA - ASTI

LIGORNA - CAIRESE

SALUZZO - SANREMESE

SESTRI LEVANTE - NOVAROMENTIN

VADO - CHISOLA

VARESE - VALENZANA MADO



31° Giornata | Domenica 12 Aprile 2026 - Ore 15:00

ASTI - SALUZZO

BIELLESE - SESTRI LEVANTE

CAIRESE - CLUB MILANO

CELLE VARAZZE - VARESE

CHISOLA - LIGORNA

LAVAGNESE - VADO

NOVAROMENTIN - IMPERIA

SANREMESE - DERTHONA

VALENZANA MADO - GOZZANO



32° Giornata | Domenica 19 Aprile 2026 - Ore 15:00

CLUB MILANO - NOVAROMENTIN

GOZZANO - CHISOLA

IMPERIA - SANREMESE

LIGORNA - BIELLESE

SALUZZO - CELLE VARAZZE

SESTRI LEVANTE - ASTI

VADO - CAIRESE

VALENZANA MADO - LAVAGNESE

VARESE - DERTHONA



33° Giornata | Domenica 26 Aprile 2026 - Ore 15:00

ASTI - LIGORNA

BIELLESE - GOZZANO

CAIRESE - VALENZANA MADO

CELLE VARAZZE - SESTRI LEVANTE

CHISOLA - LAVAGNESE

DERTHONA - IMPERIA

NOVAROMENTIN - VADO

SANREMESE - CLUB MILANO

VARESE - SALUZZO



34° Giornata | Domenica 3 Maggio 2026 - Ore 15:00

CLUB MILANO - ASTI

GOZZANO - CAIRESE

IMPERIA - CELLE VARAZZE

LAVAGNESE - VARESE

LIGORNA - NOVAROMENTIN

SALUZZO - DERTHONA

SESTRI LEVANTE - SANREMESE

VADO - BIELLESE

VALENZANA MADO - CHISOLA

