Calcio, Serie D. Ecco il calendario del Girone A, subito Vado - Sanremese, il Celle Varazze inizia dal campo del Ligorna

Attesa finita per le società ponentine e per tutti gli appassionati del campionato di Serie D.
Pochi istanti fa la Lega Nazionale Dilettanti ha provveduto a pubblicare il calendario del Girone A.
Nella prima giornata subito scontri d'alta fascia con Vado - Sanremese e Ligorna - Celle Varazze- La Cairese esordirà a Vinovo con il Chisola, il Varese farà visita all'Imperia.
La regular season del campionato si svilupperà in trentaquattro giornate dal 7 settembre al 3 maggio, con la sosta invernale a dividere i gironi di andata (7 settembre-21 dicembre) e ritorno (4 gennaio-3 maggio). Tra il 9 e il 21 marzo secondo stop in agenda per gli impegni della Rappresentativa Serie D alla Viareggio Cup.
Con tutti i raggruppamenti a diciotto squadre, scendono a due i turni infrasettimanali in programma in questa stagione: il 24 settembre, in occasione della quarta giornata, e il 2 aprile, con la trentesima giornata anticipata per le festività pasquali.
Ecco, invece, come cambierà l’orario ufficiale delle gare: dal 7 settembre al 19 ottobre (1ª-7ª giornata) si giocherà alle ore 15, dal 26 ottobre al 22 marzo (8ª-28ª giornata) alle ore 14.30, infine dal 29 marzo al 3 maggio (29ª-34ª giornata) l’orario tornerà alle ore 15.
Girone A - Serie D
Giornata 1 | Domenica 7 Settembre 2025 - Ore 15:00
CHISOLA - CAIRESE
CLUB MILANO - DERTHONA
GOZZANO - ASTI
IMPERIA - VARESE
LAVAGNESE - BIELLESE
LIGORNA - CELLE VARAZZE
SESTRI LEVANTE - SALUZZO
VADO - SANREMESE
VALENZANA MADO - NOVAROMENTIN
Giornata 2 | Domenica 14 Settembre 2025 - Ore 15:00
ASTI - VADO
BIELLESE - VALENZANA MADO
CAIRESE - LAVAGNESE
CELLE VARAZZE - CLUB MILANO
DERTHONA - SESTRI LEVANTE
NOVAROMENTIN - GOZZANO
SALUZZO - IMPERIA
SANREMESE - LIGORNA
VARESE - CHISOLA
Giornata 3 | Domenica 21 Settembre 2025 - Ore 15:00
CAIRESE - BIELLESE
CHISOLA - NOVAROMENTIN
CLUB MILANO - IMPERIA
GOZZANO - CELLE VARAZZE
LAVAGNESE - ASTI
LIGORNA - SALUZZO
SESTRI LEVANTE - VARESE
VADO - DERTHONA
VALENZANA MADO - SANREMESE
Giornata 4 | Mercoledì 24 Settembre 2025 - Ore 15:00
ASTI - VALENZANA MADO
BIELLESE - CHISOLA
CELLE VARAZZE - VADO
DERTHONA - LIGORNA
IMPERIA - SESTRI LEVANTE
NOVAROMENTIN - LAVAGNESE
SALUZZO - CLUB MILANO
SANREMESE - GOZZANO
VARESE - CAIRESE
Giornata 5 | Domenica 28 Settembre 2025 - Ore 15:00
BIELLESE - NOVAROMENTIN
CAIRESE - ASTI
CHISOLA - SANREMESE
CLUB MILANO - VARESE
GOZZANO - SALUZZO
LAVAGNESE - CELLE VARAZZE
LIGORNA - SESTRI LEVANTE
VADO - IMPERIA
VALENZANA MADO - DERTHONA
Giornata 6 | Domenica 5 Ottobre 2025 - Ore 15:00
ASTI - CHISOLA
CELLE VARAZZE - VALENZANA MADO
DERTHONA - GOZZANO
IMPERIA - LIGORNA
NOVAROMENTIN - CAIRESE
SALUZZO - VADO
SANREMESE - LAVAGNESE
SESTRI LEVANTE - CLUB MILANO
VARESE - BIELLESE
Giornata 7 | Domenica 12 Ottobre 2025 - Ore 15:00
BIELLESE - SANREMESE
CAIRESE - CELLE VARAZZE
CHISOLA - DERTHONA
GOZZANO - SESTRI LEVANTE
LAVAGNESE - SALUZZO
LIGORNA - VARESE
NOVAROMENTIN - ASTI
VADO - CLUB MILANO
VALENZANA MADO - IMPERIA
Giornata 8 | Domenica 19 Ottobre 2025 - Ore 15:00
ASTI - BIELLESE
CELLE VARAZZE - CHISOLA
CLUB MILANO - LIGORNA
DERTHONA - LAVAGNESE
IMPERIA - GOZZANO
SALUZZO - VALENZANA MADO
SANREMESE - CAIRESE
SESTRI LEVANTE - VADO
VARESE - NOVAROMENTIN
Giornata 9 | Domenica 26 Ottobre 2025 - Ore 14:30
ASTI - SANREMESE
BIELLESE - DERTHONA
CAIRESE - SALUZZO
CHISOLA - IMPERIA
GOZZANO - LIGORNA
LAVAGNESE - SESTRI LEVANTE
NOVAROMENTIN - CELLE VARAZZE
VADO - VARESE
VALENZANA MADO - CLUB MILANO
Giornata 10 | Domenica 2 Novembre 2025 - Ore 14:30
CELLE VARAZZE - BIELLESE
CLUB MILANO - GOZZANO
DERTHONA - CAIRESE
IMPERIA - LAVAGNESE
LIGORNA - VADO
SALUZZO - CHISOLA
SANREMESE - NOVAROMENTIN
SESTRI LEVANTE - VALENZANA MADO
VARESE - ASTI
Giornata 11 | Domenica 9 Novembre 2025 - Ore 14:30
ASTI - DERTHONA
BIELLESE - IMPERIA
CAIRESE - SESTRI LEVANTE
CHISOLA - CLUB MILANO
GOZZANO - VARESE
LAVAGNESE - LIGORNA
NOVAROMENTIN - SALUZZO
SANREMESE - CELLE VARAZZE
VALENZANA MADO - VADO
Giornata 12 | Domenica 16 Novembre 2025 - Ore 14:30
CELLE VARAZZE - ASTI
CLUB MILANO - LAVAGNESE
DERTHONA - NOVAROMENTIN
IMPERIA - CAIRESE
LIGORNA - VALENZANA MADO
SALUZZO - BIELLESE
SESTRI LEVANTE - CHISOLA
VADO - GOZZANO
VARESE - SANREMESE
Giornata 13 | Domenica 23 Novembre 2025 - Ore 14:30
ASTI - IMPERIA
BIELLESE - CLUB MILANO
CAIRESE - LIGORNA
CELLE VARAZZE - DERTHONA
CHISOLA - VADO
LAVAGNESE - GOZZANO
NOVAROMENTIN - SESTRI LEVANTE
SANREMESE - SALUZZO
VALENZANA MADO - VARESE
Giornata 14 | Domenica 30 Novembre 2025 - Ore 14:30
CLUB MILANO - CAIRESE
DERTHONA - SANREMESE
GOZZANO - VALENZANA MADO
IMPERIA - NOVAROMENTIN
LIGORNA - CHISOLA
SALUZZO - ASTI
SESTRI LEVANTE - BIELLESE
VADO - LAVAGNESE
VARESE - CELLE VARAZZE
Giornata 15 | Domenica 7 Dicembre 2025 - Ore 14:30
ASTI - SESTRI LEVANTE
BIELLESE - LIGORNA
CAIRESE - VADO
CELLE VARAZZE - SALUZZO
CHISOLA - GOZZANO
DERTHONA - VARESE
LAVAGNESE - VALENZANA MADO
NOVAROMENTIN - CLUB MILANO
SANREMESE - IMPERIA
Giornata 16 | Domenica 14 Dicembre 2025 - Ore 14:30
CLUB MILANO - SANREMESE
GOZZANO - BIELLESE
IMPERIA - DERTHONA
LAVAGNESE - CHISOLA
LIGORNA - ASTI
SALUZZO - VARESE
SESTRI LEVANTE - CELLE VARAZZE
VADO - NOVAROMENTIN
VALENZANA MADO - CAIRESE
Giornata 17 | Domenica 21 Dicembre 2025 - Ore 14:30
ASTI - CLUB MILANO
BIELLESE - VADO
CAIRESE - GOZZANO
CELLE VARAZZE - IMPERIA
CHISOLA - VALENZANA MADO
DERTHONA - SALUZZO
NOVAROMENTIN - LIGORNA
SANREMESE - SESTRI LEVANTE
VARESE - LAVAGNESE
18° Giornata | Domenica 4 Gennaio 2026 - Ore 14:30
ASTI - GOZZANO
BIELLESE - LAVAGNESE
CAIRESE - CHISOLA
CELLE VARAZZE - LIGORNA
DERTHONA - CLUB MILANO
NOVAROMENTIN - VALENZANA MADO
SALUZZO - SESTRI LEVANTE
SANREMESE - VADO
VARESE - IMPERIA
19° Giornata | Domenica 11 Gennaio 2026 - Ore 14:30
CHISOLA - VARESE
CLUB MILANO - CELLE VARAZZE
GOZZANO - NOVAROMENTIN
IMPERIA - SALUZZO
LAVAGNESE - CAIRESE
LIGORNA - SANREMESE
SESTRI LEVANTE - DERTHONA
VADO - ASTI
VALENZANA MADO - BIELLESE
20° Giornata | Domenica 18 Gennaio 2026 - Ore 14:30
ASTI - LAVAGNESE
BIELLESE - CAIRESE
CELLE VARAZZE - GOZZANO
DERTHONA - VADO
IMPERIA - CLUB MILANO
NOVAROMENTIN - CHISOLA
SALUZZO - LIGORNA
SANREMESE - VALENZANA MADO
VARESE - SESTRI LEVANTE
21° Giornata | Domenica 25 Gennaio 2026 - Ore 14:30
CAIRESE - VARESE
CHISOLA - BIELLESE
CLUB MILANO - SALUZZO
GOZZANO - SANREMESE
LAVAGNESE - NOVAROMENTIN
LIGORNA - DERTHONA
SESTRI LEVANTE - IMPERIA
VADO - CELLE VARAZZE
VALENZANA MADO - ASTI
22° Giornata | Domenica 1 Febbraio 2026 - Ore 14:30
ASTI - CAIRESE
CELLE VARAZZE - LAVAGNESE
DERTHONA - VALENZANA MADO
IMPERIA - VADO
NOVAROMENTIN - BIELLESE
SALUZZO - GOZZANO
SANREMESE - CHISOLA
SESTRI LEVANTE - LIGORNA
VARESE - CLUB MILANO
23° Giornata | Domenica 8 Febbraio 2026 - Ore 14:30
BIELLESE - VARESE
CAIRESE - NOVAROMENTIN
CHISOLA - ASTI
CLUB MILANO - SESTRI LEVANTE
GOZZANO - DERTHONA
LAVAGNESE - SANREMESE
LIGORNA - IMPERIA
VADO - SALUZZO
VALENZANA MADO - CELLE VARAZZE
24° Giornata | Domenica 15 Febbraio 2026 - Ore 14:30
ASTI - NOVAROMENTIN
CELLE VARAZZE - CAIRESE
CLUB MILANO - VADO
DERTHONA - CHISOLA
IMPERIA - VALENZANA MADO
SALUZZO - LAVAGNESE
SANREMESE - BIELLESE
SESTRI LEVANTE - GOZZANO
VARESE - LIGORNA
25° Giornata | Domenica 22 Febbraio 2026 - Ore 14:30
BIELLESE - ASTI
CAIRESE - SANREMESE
CHISOLA - CELLE VARAZZE
GOZZANO - IMPERIA
LAVAGNESE - DERTHONA
LIGORNA - CLUB MILANO
NOVAROMENTIN - VARESE
VADO - SESTRI LEVANTE
VALENZANA MADO - SALUZZO
26° Giornata | Domenica 1 Marzo 2026 - Ore 14:30
CELLE VARAZZE - NOVAROMENTIN
CLUB MILANO - VALENZANA MADO
DERTHONA - BIELLESE
IMPERIA - CHISOLA
LIGORNA - GOZZANO
SALUZZO - CAIRESE
SANREMESE - ASTI
SESTRI LEVANTE - LAVAGNESE
VARESE - VADO
27° Giornata | Domenica 8 Marzo 2026 - Ore 14:30
ASTI - VARESE
BIELLESE - CELLE VARAZZE
CAIRESE - DERTHONA
CHISOLA - SALUZZO
GOZZANO - CLUB MILANO
LAVAGNESE - IMPERIA
NOVAROMENTIN - SANREMESE
VADO - LIGORNA
VALENZANA MADO - SESTRI LEVANTE
28° Giornata | Domenica 22 Marzo 2026 - Ore 14:30
CELLE VARAZZE - SANREMESE
CLUB MILANO - CHISOLA
DERTHONA - ASTI
IMPERIA - BIELLESE
LIGORNA - LAVAGNESE
SALUZZO - NOVAROMENTIN
SESTRI LEVANTE - CAIRESE
VADO - VALENZANA MADO
VARESE - GOZZANO
29° Giornata | Domenica 29 Marzo 2026 - Ore 15:00
ASTI - CELLE VARAZZE
BIELLESE - SALUZZO
CAIRESE - IMPERIA
CHISOLA - SESTRI LEVANTE
GOZZANO - VADO
LAVAGNESE - CLUB MILANO
NOVAROMENTIN - DERTHONA
SANREMESE - VARESE
VALENZANA MADO - LIGORNA
30° Giornata | Giovedì 2 Aprile 2026 - Ore 15:00
CLUB MILANO - BIELLESE
DERTHONA - CELLE VARAZZE
GOZZANO - LAVAGNESE
IMPERIA - ASTI
LIGORNA - CAIRESE
SALUZZO - SANREMESE
SESTRI LEVANTE - NOVAROMENTIN
VADO - CHISOLA
VARESE - VALENZANA MADO
31° Giornata | Domenica 12 Aprile 2026 - Ore 15:00
ASTI - SALUZZO
BIELLESE - SESTRI LEVANTE
CAIRESE - CLUB MILANO
CELLE VARAZZE - VARESE
CHISOLA - LIGORNA
LAVAGNESE - VADO
NOVAROMENTIN - IMPERIA
SANREMESE - DERTHONA
VALENZANA MADO - GOZZANO
32° Giornata | Domenica 19 Aprile 2026 - Ore 15:00
CLUB MILANO - NOVAROMENTIN
GOZZANO - CHISOLA
IMPERIA - SANREMESE
LIGORNA - BIELLESE
SALUZZO - CELLE VARAZZE
SESTRI LEVANTE - ASTI
VADO - CAIRESE
VALENZANA MADO - LAVAGNESE
VARESE - DERTHONA
33° Giornata | Domenica 26 Aprile 2026 - Ore 15:00
ASTI - LIGORNA
BIELLESE - GOZZANO
CAIRESE - VALENZANA MADO
CELLE VARAZZE - SESTRI LEVANTE
CHISOLA - LAVAGNESE
DERTHONA - IMPERIA
NOVAROMENTIN - VADO
SANREMESE - CLUB MILANO
VARESE - SALUZZO
34° Giornata | Domenica 3 Maggio 2026 - Ore 15:00
CLUB MILANO - ASTI
GOZZANO - CAIRESE
IMPERIA - CELLE VARAZZE
LAVAGNESE - VARESE
LIGORNA - NOVAROMENTIN
SALUZZO - DERTHONA
SESTRI LEVANTE - SANREMESE
VADO - BIELLESE
VALENZANA MADO - CHISOLA