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Calcio | 25 giugno 2026, 21:37

Calcio, Tornei Estivi. Si avvicina l'ultima settimana alla Savona Cup: le qualificate per i playoff

Domani il giorno dei playoff

Calcio, Tornei Estivi. Si avvicina l'ultima settimana alla Savona Cup: le qualificate per i playoff

Sono tre le sfide andare in scena ieri sera alla Savona Cup, ecco i nomi delle ultime tre squadre qualificate ai playoff di domani:

MARACANA'
24/06 20:30 LORD NELSON - PRO SECCO 4-4 (8-6 dcr)
Reti: Cancellara, 3 Sciutto - Certoma, Venturi, De Luca, Vario.
24/06 21:30 DELSER FC - GIGATECH IMPIANTI 6-3
Reti: 2 Corti - Djomi, Ndiaye, 3 Palomba, Spotorno.

SCALETTI
24/06 21:00 PESCHERIA PESSANO / DARK - INTERNATIONAL MIX 2-6
Reti: Cavallone, Sicari, 3 Perrone, Damonte - Vera Cenedo, Zefi, Zaria Capian.


CLICCA QUI PER VEDERE IL PROGRAMMA COMPLETO DEL TORNEO

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